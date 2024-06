"Każdy z nas zna grzyby, ale lato to czas kiedy pojawiają się i królują owoce runa leśnego takie jak poziomki, jagody, maliny, jeżyny" - zaczęły wpis Lasy Państwowe w mediach społecznościowych.

Jak dodano, owoce te "kuszą nas swoim kolorem, zapachem i smakiem". "Jednak zanim je zjemy musimy pamiętać o jednej, podstawowej, bardzo ważnej i prostej rzeczy: mianowicie, aby przed zjedzeniem koniecznie je umyć. To tylko chwila, a możemy ustrzec się przed straszną chorobą, jaką jest bąblowica" - zaapelowała państwowa instytucja.

Bąblowica czai w lasach. "Większość przypadków przebiega bez objawów"

W komunikacie Lasy zaznaczyły, że lisy żyjące w lesie mogą roznosić tasiemca bąblowcowego. W odchodach tych zwierząt znajdują się jaja tego pasożyta, które mogą zanieczyścić leśne owoce. Gdy dostaną się do jelit człowieka, to wykluwa się z nich tasiemiec. Przechodzi on przez błonę śluzową jelit i dostaje się do pozostałych narządów, w tym wątroby.

Większość przypadków bąblowicy przebiega bezobjawowo. Torbiele wątroby rosną na ogół powoli. Przebieg choroby zależy od liczby torbieli, ich wielkości oraz umiejscowienia w stosunku do wątroby, dróg żółciowych i dużych naczyń.

Szybko rosnące torbiele mogą powodować bóle brzucha, uczucie wzdęcia, rozpierania w nadbrzuszu, czasem nudności. "Dlatego zanim skusicie się na cudowne owoce prosto z krzaczka - opanujcie się" - zaapelowały raz jeszcze Lasy Państwowe. "Dajcie sobie chwilę, umyjcie je i następnie spokojnie i bezpiecznie spożywajcie" - podsumowały.