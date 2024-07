"Złożyliśmy wniosek do prokuratora generalnego o powołaniu biegłego do określenia terminu, kiedy Zbigniew Ziobro

będzie mógł zeznawać w sprawie nielegalnego przekazania 25 mln zł z FS do CBA" - przekazał Tomasz Trela w mediach społecznościowych. Ziobro nie pojawił się na środowym przesłuchaniu.

"Wszyscy są równi wobec prawa" - dodał. Powołany biegły będzie mógł m.in. przeanalizować dokumentację medyczną lub też zbadać polityka. Sporządzony zostanie pisemny raport.

- Pan minister Zbigniew Ziobro to osoba, która odpowiadała za Fundusz Sprawiedliwości, była jego głównym dysponentem - powiedziała na konferencji prasowej w Sejmie przewodnicząca komisji ds. Pegasusa Magdalena Sroka.

Poseł Marcin Bosacki podkreślił, że "stan zdrowia polityka jest daleki od idealnego", ale "jednocześnie Ziobro udziela wielu wywiadów, więc prawdopodobnie jakaś forma spotkania z komisją jest możliwa".

Zbigniew Ziobro. Polityk nie stawił się na komisji. Przesłał zaświadczenie

Zbigniew Ziobro był dwukrotnie wzywany przed komisję śledczą ds. Pegasusa. Za każdym razem, by usprawiedliwić swoją nieobecność, przesyłał zaświadczenie lekarskie. Ogłoszenie "ważnego wniosku" ws. Ziobry zapowiedział we wtorek poseł Lewicy Tomasz Trela.

- Jeżeli nie będę miał ekspertyzy lekarza, że mogę przesłuchiwać świadka - nie zrobię tego. Nie będę nikogo maltretował. Natomiast o tym, czy można przesłuchać świadka, muszą zdecydować eksperci - powiedział Trela w środę na antenie RMF FM.

Zbigniew Ziobro chory. "To może być rozstrzygająca diagnoza"

Polityk Suwerennej Polski od kilku miesięcy choruje na nowotwór krtani z przerzutami. O stanie swojego zdrowia rozmawiał z dziennikarzem Interii Jakubem Szczepańskim.

- Jestem bardzo wdzięczny lekarzom za te działania, bo oznaczają szansę na życie. Szansę, bo i tak statystycznie po takiej operacji jak moja, przeżywalność pięcioletnia to jest około 37 proc. - mówił były minister.

- Kiedy rozmawiam 15-20 minut, jestem w stanie w miarę normalnie mówić, ale potem znów głos słabnie. Jednym z objawów powikłań po operacji przełyku jest rozpoznany u mnie częściowy paraliż prawej części strun głosowych - dodał.

- Czekam na zaplanowane na październik badanie PET. To może być rozstrzygająca diagnoza, czy się udało, czy są nawroty. Choć niektórzy mówią mi, że z nowotworu nigdy nie da się wyjść - stwierdził Ziobro.