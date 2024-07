Sześć obozów harcerskich zostało ewakuowanych z powodu szalejących na Pomorzu burz. Łącznie schronienie musiało znaleźć około tysiąca osób. Niespokojna pogoda ma trwać aż do rana. O tym, jak dramatyczne mogą być skutki burz, przekonał się jeden ze strażaków-ochotników, który podczas interwencji został rażony piorunem.

Burze i grad szaleją w północnej części Polski. Niebezpieczna pogoda zmusiła do ewakuacji sześć obozów harcerskich - łącznie co najmniej 962 osoby.

Burze szaleją na Pomorzu. Ewakuacja sześciu obozów harcerskich

Strażacy z Pomorza poinformowali "Dziennik Bałtycki" o przeprowadzonych ewakuacjach. Obóz harcerski znad jeziora Gałęzów ewakuował się do szkoły w Niepoględziu. Schronienie tam znalazły 133 osoby, które zdołały przeprowadzić ewakuację bez ingerencji strażaków.



Do kolejnej ewakuacji doszło w pobliżu Wejherowa. 176 osób z obozu harcerskiego ZHP Rumia ukryło się w szkole w miejscowości Strzepcz. Harcerzy przetransportowano autobusem i w porozumieniu z Urzędem Gminy Linia.

"Drodzy rodzice! Informujemy, że podjęliśmy decyzję o przenocowaniu całego obozu w szkole w Strzepczu. Wszyscy dojechaliśmy na miejsce, zaraz będziemy zaczynać zajęcia oraz strefę kibica euro. Wszyscy są zdrowi i bezpieczni" - przekazał Hufiec ZHP Rumia im. I Brygady Pancernej WP. Do wpisu w mediach społecznościowych dołączył zdjęcie dzieci, przebywających w sali gimnastycznej.



Ewakuowano również 69 osób z obozu harcerskiego znad jeziora Kalebie. Schronienie znalazły one w szkole w Osieku. Kolejne 89 osób przemieściło się z obozu w Golubiu, a aż 424 osoby z obozu w miejscowości Peplin przed burzami uciekło do pobliskich świetlic i szkół.



Inne schronienie znaleźli uczestnicy obozu przebywającego nad jeziorem Niewlino. Stamtąd 61 harcerzy i ich 10 opiekunów zostało w środę po popołudniu ewakuowanych do kościoła w miejscowości Ostroróg. - Część osób przeszła tam pieszo. Z obozowiska do wsi są około trzy kilometry. Resztę uczestników obozu przewieziono dwoma busami OSP, naszym pojazdem i samochodem leśniczego - wyjaśnił w rozmowie z PAP st. kpt. Michał Bany, oficer prasowy komendanta powiatowego PSP w Drawsku Pomorskim.

Dramatyczna interwencja. Poszkodowany strażak

Jak niebezpieczne mogą być burze przekonał się jeden z druhów OSP. W miejscowości Głodowo w powiecie kościerskim podczas usuwania wiatrołomu jeden ze strażaków ochotników został rażony piorunem. Mężczyznę przetransportowano do szpitala. Według przekazu był wówczas przytomny.

"Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo" - powiadomiła straż w wieczornym komunikacie.

Jak przekazała PSP, do godz. 19 strażacy interweniowali w 1623 zdarzeniach związanych z przechodzącym przez Polskę frontem burzowym. Najwięcej zgłoszeń odnotowano w woj. wielkopolskim, gdzie było ich 489, w zachodniopomorskim - 352, pomorskim - 244, kujawsko-pomorskim - 221.

IMGW wydał alerty. "Możliwa trąba powietrzna"

Wszystkie ewakuacje były następstwem szalejących w regionie burz. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty trzeciego stopnia dla województwa pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i wielkopolskiego.

"Prognozowane są burze, którym towarzyszyć będą ulewne opady deszczu miejscami do 55 mm, lokalnie do 80 mm oraz porywy wiatru do około 90 km/h, lokalnie 120 km/h. Miejscami grad. Lokalnie możliwa trąba powietrzna" - podawał IMGW.



W reszcie północnych i centralnych regionów kraju ogłoszono alerty drugiego i pierwszego stopnia.