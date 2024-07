Wszystko wskazuje na to, że temperatura znacznie przekraczająca 30 stopni Celsjusza stanie się w najbliższych dniach codziennością.

Długoterminowa prognoza pogody. Ekstremalny upał pozostanie na dłużej

Długoterminowa prognoza pogody Polsat News na najbliższe 16 dni jasno wskazuje, że przed nami jeszcze potężniejsze uderzenie ciepła. Już jutro słupki rtęci pokażą nawet 36 stopni Celsjusza, podobne wskazania na termometrach czekają nas w weekend. Apogeum fali upałów przypadnie na środę i czwartek przyszłego tygodnia, czyli na 17 oraz 18 lipca, wówczas nawet 37 stopni ciepła.

W kolejnych dniach temperatura obniży się, ale wciąż będzie gorąco. W piątek i niedzielę maksymalnie 30 stopni, chłodniej w poniedziałek, bo tylko 25, natomiast 23 i 24 lipca prognozuje się 32-33 kreski powyżej zera.

Prognoza pogody na czwartek, 11 lipca

W czwartek na południu Polski można spodziewać się ekstremalnych upałów. Na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i w Małopolsce temperatura wyniesie nawet 36 stopni Celsjusza. Choć będzie gorąco, to spodziewane jest duże zachmurzenie oraz gwałtowne burze z gradem i ulewnymi deszczami.

Podobnie będzie na Warmii, Mazurach, Mazowszu i Podlasiu. Tam słupki rtęci pokażą do 33 stopni Celsjusza. Mieszkańcy tych regionów również muszą uważać na gwałtowne burze.

Nawałnice nie ominą też Dolnego i Górnego Śląska, a także Ziemi Lubuskiej. Tam także będzie pochmurno i gorąco - temperatura maksymalna do 31 stopni Celsjusza.

Na Pomorzu, Kujawach i w Wielkopolsce będzie nieco "chłodniej", a słupki rtęci wskażą 27 stopni Celsjusza. W tych regionach także spodziewane są nawałnice z gradem.

Według synoptyków to jednak dopiero początek ekstremalnych upałów.

Prognoza pogody na dwa tygodnie. Żar leje się z nieba

W piątek, choć będzie pochmurno z przelotnymi opadami deszczu i burzami na całym zachodzie i północy, to temperatura maksymalna wyniesie 33 stopnie Celsjusza.

Weekend zapowiada się wyjątkowo upalnie. W sobotę i w niedzielę temperatura znowu wzrośnie i słupki pokażą aż 36 stopni Celsjusza. Nie odpuszczą również nawałnice z ulewnymi deszczami.

Poniedziałek i wtorek przyniesie lekki spadek temperatur, jednak nadal mowa o temperaturze do 32 stopni Celsjusza. Apogeum nastąpi w środę i czwartek, kiedy termometry pokażą aż 37 kresek.

To jednak nie koniec fali upałów. Wszystko wskazuje na to, że ponad 30-stopniowe upały utrzymają się do końca lipca.

