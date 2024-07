Nad Polskę nadciągnęły nawałnice. Na zachodzie kraju doszło do potężnych gradobić. W mediach społecznościowych pojawiły się liczne nagrania, na których widać nawet kilkucentymetrowe bryły lodu. Po froncie burzowym, który przeszedł przez Szczecin, strażacy otrzymali prawie 40 zgłoszeń. Inne miejscowości także zmagają się ze skutkami groźnych zjawisk. IMGW wydało ostrzeżenia przed kolejnymi burzami.

Z zachodu do Polski wkroczył potężny front burzowy. W województwie zachodniopomorskim, lubuskim i wielkopolskim doszło do gwałtownych gradobić i ulew.

W mediach społecznościowych pojawiły się liczne nagrania, dokumentujące gwałtowne załamanie pogody.

Gradobicia, wichury i burze nad Polską. "Poważne zagrożenie"

W miejscowości Zasieki w powiecie żarskim w województwie lubuskim doszło do silnego gradobicia - przekazano na profilu Lubuskich Łowców Burz.

Z kolei na profilu Sieci Obserwatorów Burz przekazano że w rejonie Wolsztyna w województwie wielkopolskim spadł duży grad.

Dodano, że "superkomórka burzowa, która się tam znajduje cały czas stanowi poważne zagrożenie silnym wiatrem do 100 km/h, nawalnym opadem deszczu i kolejnymi opadami dużego gradu".

Mieszkańcy dzielą się w mediach społecznościowych zdjęciami dużych kul gradowych, które spadły w trakcie gwałtownych burz.

Ostrzeżenia przed załamaniem pogody wydało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. IMGW ogłosiło alert III stopnia ostrzegający przed burzami do 22. Zapowiadany był porywisty wiatr 90 km/h, lokalnie do 120 km/h, a także ulewne opady deszczu do 55 mm, lokalnie 80 mm.

Przekazano, że front burzowy przesuwa się na wschód. Burz należy się spodziewać między innymi w rejonie Zgorzelca.

Załamanie pogody na zachodzie Polski. Strażacy walczą ze skutkami burz i ulew

Po burzy, która przeszła przez Szczecin strażacy otrzymali prawie 40 zgłoszeń o powalonych drzewach, połamanych gałęziach, uszkodzeniach samochodów i podtopieniach.

Intensywne opady deszczu i porywisty wiatr spowodowały szkody m.in. w centrum miasta. Wichura powaliła drzewa przy al. Wojska Polskiego i Bohaterów Warszawy. Strażacy pracowali również na ul. Poniatowskiego, gdzie połamane gałęzie zablokowały jezdnię.

Strażacy i zespoły zarządzania kryzysowego otrzymują informacje o połamanych drzewach i podtopieniach także z innych zachodniopomorskich powiatów. W całym województwie PSP odnotowała już 164 zdarzenia związanie z pogodą.