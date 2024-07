W poniedziałkowym zmasowanym, rosyjskim ataku rakietowym na ukraińskie miasta zginęły co najmniej 42 osoby, a 190 zostało rannych. Celami stały się obiekty cywilne. Uszkodzonych zostało ponad 300 budynków.

Pociski spadły m.in. na placówki medyczne w Kijowie. Zniszczony został szpital dziecięcy Ohmatdyt w Kijowie. Zginęło tam dwoje dorosłych - lekarz i osoba odwiedzająca tę placówkę, kolejnych 30 osób wymagało interwencji lekarskiej.

- Ohydna, świadoma, skrajnie cyniczna demonstracja antysiły, bo kto swoją siłę demonstruje uderzając w chore onkologicznie dzieci? To już chyba nic bardziej obrzydliwego nie można sobie wyobrazić - oceniła Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Według byłem ambasador Polski w Moskwie "Putin tak rozumie siłę, że wszystko może i nie mam żadnych zahamowań". - Pokazał, do czego jest zdolny. Ale efekt jest taki, że powstał kolejny impuls integrujący dla NATO i UE - powiedział.

"Misja pokojowa" Orbana. "Nie ma mandatu"

Pełczyńska-Nałęcz odnosząc się do tournee Viktora Orbana w ramach prowadzonej przez niego "misji pokojowej", stwierdziła, że Zełenski, nic nie wiedział o planach premiera Węgier, który kilka dni po wizycie w Kijowie wybrał się do Moskwy.

- Orban sobie uzurpował władzę, której nie ma. On nie ma mandatu, żeby misję pokojową w imieniu UE komuś proponować, a w imieniu własnym, małego kraju europejskiego, on nie ma żadnego przełożenia - stwierdziła.

Pełczyńska-Nałęcz stwierdziła, że przewidzenie tego, co będzie się działo na Ukrainie, jest trudne.

- Dzisiaj nie widać, kiedy ta wojna i na jakich zasadach miałaby się skończyć, ponieważ do pokoju, do zawieszenia broni trzeba dwóch stron, a Rosja tego zawieszenia broni nie chce - oceniła.

- Warunki, które stawia (Putin - red.) są totalnie nie do przyjęcia i jeśli doszłoby do zawieszania broni, to Rosja wykorzystałby to, żeby jeszcze się dozbroić, jeszcze się wzmocnić i uderzyć dalej - powiedziała.

Szczyt NATO. Celem regularne wsparcie Ukrainy

Zdaniem minister szczyt NATO w Waszyngtonie jest ważny, bo pierwszy w składzie 32 państw członkowskich. - Symbolicznie pokaże jedność państw NATO-wskich - powiedziała.

- Nie ma woli w NATO, żeby przyjmować Ukrainę w stanie wojny - stwierdziła i dodała, że dzisiaj sojusz powinien zapewnić Kijowowi stałe i długookresowe wsparcie militarne. - Żeby to nie było ciągłe wyszarpywanie tego wsparcia - powiedziała.

Kampania prezydencka w USA. "Klincz amerykańskiej demokracji"

Pełczyńska-Nałęcz została tez zapytana o kampanię wyborczą w USA i dalsze losy obecnego prezydenta tego kraju.

- Mamy do czynienia z jakimś nieprawdopodobnym klinczem amerykańskiej demokracji, który wykracza poza (osobę - red.) Joe Bidena. Ewidentnie jest już w wieku polityczno-emerytalnym i wszyscy to wiedzą - stwierdziła.

Jej zdaniem problemem jest sytuacja w partii, gdzie nie znaleziono zastępstwa dla Bidena. - Grupa, która jest wokół niego nie do końca chce i jest gotowa odpuścić - oceniła.

Stwierdziła jednak, że i po drugiej stronie jest kandydat, który "powinien być na politycznej emeryturze". - Mamy do czynienia z kryzysem systemowym największego imperium - powiedziała.

Tekst jest aktualizowany.