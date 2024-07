- Społeczność międzynarodowa powinna stworzyć warunki do wznowienia bezpośredniego dialogu i negocjacji między obiema stronami oraz zapewnić pomoc - mówił w kontekście wojny w Ukrainie chiński prezydent Xi Jinping. W Pekinie przywódcę odwiedził Viktor Orban, który swoją wizytę nazwał "trzecią częścią misji pokojowej".

"Misja pokojowa 3.0" - takim mianem określił swoją wizytę w Chinach Viktor Orban. Polityk wybrał się do Pekinu, by spotkać się z Xi Jinpingiem, co po rozmowach z Wołodymyrem Zełenskim i Władimirem Putinem, ma być kolejnym etapem działań węgierskiego premiera w celu zakończenia wojny w Ukrainie.

Viktor Orban rozmawia z Xi Jinpingiem o wojnie w Ukrainie

- W interesie wszystkich stron leży poszukiwanie rozwiązania politycznego na drodze do zawieszenia broni - stwierdził Xi Jinping, który gościł w poniedziałek w pensjonacie państwowym Diaoyutai w Pekinie Viktora Orbana.

Węgierski premier udał się do Pekinu bez konsultacji z Komisją Europejską i choć wicekanclerz Niemiec Robert Habeck wyraźnie zaznaczył, że polityk nie reprezentuje oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej, Xi wyraził nadzieję, że Węgry "odgrywają aktywną rolę w promowaniu zdrowego i stabilnego rozwoju stosunków Chin i UE".

- Węgrzy są pokojowym narodem, więc stoimy po stronie pokoju, nie wojny - przekonywał podczas spotkania Orban, deklarując poparcie dla przedstawionego przez Pekin planu zakończenia konfliktu w Ukrainie, zakładającego m. in. zwołanie międzynarodowego szczytu pokojowego.

Xi przekonywał, że zadaniem społeczności międzynarodowej jest stworzenie warunków "do wznowienia bezpośredniego dialogu i negocjacji", na równych warunkach dla obu zwaśnionych krajów.

- To dla nas bardzo ważne, że Chiny wzywają do pokoju, a nie wojny. W kontekście konfliktu nieopodal Węgier, bardzo doceniamy waszą inicjatywę pokojową - mówił Orban.

"Misja pokojowa" Viktora Orbana

Spotkanie Viktora Orbana z Xi Jinpingiem odbyła się zaledwie trzy dni po wizycie węgierskiego premiera w Moskwie, gdzie rozmawiał na temat możliwości zakończenia wojny w Ukrainie z Władimirem Putinem. W ubiegłym tygodniu polityk spotkał się również z Wołodymyrem Zełenskim w Kijowie.

Wkrótce po wylocie z Chin, przywódca ma udać się na szczyt NATO do Waszyngtonu. Jednym z głównych tematów poruszanych na konferencji Sojuszu Północnoatlantyckiego w stolicy Stanów Zjednoczonych ma być plan dotyczący dalszego wsparcia finansowego i militarnego Ukrainy.

Jak przekazał w rozmowie z Polsat News szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Mieszko Pawlak, w Waszyngtonie poruszony ma być również temat nieuzgodnionej z innymi przedstawicielami Unii Europejskiej wizyty u Władimira Putina. - Ta wizyta budzi pewne kontrowersje, zupełnie zrozumiałe - stwierdził.