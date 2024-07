Wołodymyr Zełenski w Polsce. Spotka się z prezydentem i premierem

Centrum Informacyjne Rządu podało, że do spotkania z szefem polskiego rządu dojdzie o godz. 13:10.

📣 ZAPOWIEDŹ | Już dziś o godzinie 13:10 w #KPRM odbędzie się spotkanie premiera Donalda Tuska z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.https://t.co/FTUJLQIS5S — Centrum Informacyjne Rządu (@KPRM_CIR) July 8, 2024

Wkrótce więcej informacji.

Wizytę ukraińskiego prezydenta w Polsce zapowiedział kilka dni temu premier Donald Tusk. "Umówiliśmy się z prezydentem Ukrainy na rozmowę w Warszawie jeszcze przed szczytem NATO" - poinformował szef polskiego rządu pod koniec czerwca.

Ostatni raz z oficjalną wizytą w Polsce ukraiński prezydent przebywał na początku kwietnia. Spotkał się wtedy m.in. z prezydentem Andrzejem Dudą.

Szczyt NATO w Waszyngtonie. Biały Dom zapowiada "szereg historycznych" kroków

Szczyt NATO, który odbędzie się w Waszyngtonie w dniach 9-11 lipca, dokładnie w 75. rocznicę powstania wojskowego paktu, będzie skupiony głównie na Ukrainie i rosyjskiej agresji.

Jak powiedział podczas briefingu prasowego zapowiadającego wydarzenie wysoki rangą przedstawiciel Białego Domu, głównym konkretnym rezultatem spotkania w Waszyngtonie będzie ogłoszenie "szeregu historycznych i daleko idących" kroków w sprawie wsparcia Ukrainy.

Chodzi tu zarówno o "znaczące wzmocnienie" obrony powietrznej Ukrainy - nie wyklucza się dostarczenia jej nowych systemów Patriot - jak i o długoterminowy pakiet wsparcia wojskowego, politycznego i gospodarczego dla Kijowa.

Wraz ze zobowiązaniem ukraińskiego rządu do podjęcia szeregu reform i potwierdzenia przez NATO, że Ukraina zostanie członkiem Sojuszu, ma to stanowić zapowiadany przez Waszyngton "most Ukrainy do NATO".