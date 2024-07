- Chcemy wiedzieć, czy w listopadzie będziemy mieli wsparcie Stanów Zjednoczonych - tymi słowami Wołodymyr Zełenski wezwał byłego prezydenta USA Donalda Trumpa, który chce wrócić do Białego Domu. Ukraiński lider oświadczył też, że jest gotowy na spotkanie z republikaninem.

Wołodymyr Zełenski udzielił wywiadu amerykańskiej agencji Bloomberg. - Jeśli Trump wie, jak zakończyć tę wojnę, powinien nam to powiedzieć teraz - powiedział ukraiński przywódca, nawiązując do deklaracji kandydata republikanów w najbliższych wyborach w USA. Trump twierdził, iż "zakończy tę wojnę (Rosji z Ukrainą - red.) jeszcze przed styczniową inauguracją" jego ewentualnej drugiej kadencji.

Wołodymyr Zełenski z apelem Donalda Trumpa. "Chcemy wiedzieć"

Były przywódca Stanów Zjednoczonych krytykuje również wydatki Kongresu na pomoc Ukrainie, dlatego Zełenski wezwał go do jasnej deklaracji, czy w razie jego elekcji zamierza dalej wspierać Kijów w walce z Moskwą. - Jeśli istnieje ryzyko dla niepodległości Ukrainy, jeśli utracimy państwowość, chcemy być na to gotowi, chcemy wiedzieć - podkreślił.

ZOBACZ: USA. Donald Trump kpi z Wołodymyra Zełenskiego. "Najlepszy sprzedawca"

Jak dodał, życie obywateli Ukrainy może zależeć od tych deklaracji. - Nie możemy robić planów na przyszłość... Chcemy zrozumieć, czy w listopadzie będziemy mieli silne wsparcie ze strony USA, czy też zostaniemy całkowicie sami - apelował.

Zełenski proponuje spotkanie z Trumpem. Chce poznać jego plan

Zełenski zaznaczył, iż Trump powinien już teraz przedstawić "swój plan szybkiego zakończenia wojny z Rosją", ale żadna propozycja nie może naruszać suwerenności Ukrainy. Zadeklarował, że jest "potencjalnie gotowy" spotkać się z nim, aby wysłuchać konkretnych propozycji.

ZOBACZ: Donald Trump spotkał się z Viktorem Orbanem. Ostra reakcja Joe Bidena

Wcześniej portal Politico, powołując się na ekspertów ds. bezpieczeństwa narodowego związanych z Trumpem, pisał, że w ramach jego NATO ma zobowiązać się do powstrzymania dalszej ekspansji na wschód, w szczególności na Ukrainę i Gruzję, a także negocjować z Władimirem Putinem, jaką część ukraińskiego terytorium Kreml będzie mógł "zatrzymać" dla siebie.