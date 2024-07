Władimir Putin przebywa z wizytą w Kazachstanie, gdzie poleciał na szczyt Szanghajskiej Organizacji Współpracy. Podczas spotkania odniósł się do propozycji premiera Węgier Victora Orbana dotyczącego zawieszenia broni w Ukrainie. Putin stwierdził jednak, że Rosja nie może zgodzić się na propozycję, ponieważ nie jest pewna reakcji Kijowa.

- Jakiekolwiek zawieszenie broni na Ukrainie jest niemożliwe bez osiągnięcia jasnych porozumień, które byłyby gwarantowane. Musimy zadbać o to, aby druga strona zgodziła się na podjęcie kroków, które będą nieodwracalne i akceptowalne dla Federacji Rosyjskiej - podkreślał podczas spotkania.

Zawieszenie broni w Ukrainie. Jest odpowiedź Putina

Putin argumentował, że w 2022 roku osiągnięto porozumienia w sprawie wycofania wojsk rosyjskich z Kijowa, ale ze strony Ukrainy nie doszło do wzajemnych kroków.

- Nie możemy pozwolić, aby wróg wykorzystał to zawieszenie broni w celu poprawy swojej sytuacji i dozbroił się, uzupełnił swoją armię poprzez przymusową mobilizację i był przygotowany na kontynuację konfliktu zbrojnego. Dlatego nie możemy po prostu teraz ogłosić zawieszenia broni w nadziei, że druga strona podejmie jakieś pozytywne kroki - powiedział.

Wcześniej - w maju - Putin powiedział, że Rosja zakończy wojnę na Ukrainie tylko wtedy, gdy Kijów zgodzi się porzucić ambicje wstąpienia do NATO i oddać w całości cztery obwody, do których pretensje rości Moskwa.

Putin odpowiada na deklarację Trumpa. "Będziemy go wspierać"

Władimir Putin skomentował również zapowiedzi kandydata w tegorocznych wyborach na prezydenta USA Donalda Trumpa - mówił, że wie, jak zakończyć wojnę w Ukrainie.

- Nie znam oczywiście możliwych propozycji Donalda Trumpa. I to jest oczywiście kluczowe pytanie. Ale nie mam wątpliwości, że mówi o tym szczerze. I będziemy go wspierać - zapowiedział, podkreślając, że "traktuje poważnie" to oświadczenie.

Putin stwierdził także, że Rosja "jest gotowa na rozmowę z USA", ale nie ma nadziei na "konstruktywny dialog" między Moskwą a Waszyngtonem do czasu amerykańskich wyborów.

Wcześniej - mówiąc o nadchodzących wyborach w USA - Putin podkreślił, że Moskwa nie ma preferencji co do tego, kto wygra i jest gotowa do współpracy z każdym, kogo wybiorą amerykańscy wyborcy.