Na terenie gdańskiego lotniska od poniedziałku działa punkt wydawania szybkich paszportów tymczasowych - podał Pomorski Urząd Wojewódzki. Może go wyrobić pasażer, którym np. zapomniał wziąć dokumentu z domu. Tym samym port lotniczy w Gdańsku dołącza do dwóch pozostałych polskich lotnisk, gdzie taka usługa jest dostępna.

Na lotnisku im. Lecha Wałęsy w Gdańsku będzie można wyrobić paszport tymczasowy. Rzecznik prasowy Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Krystian Kłos poinformował, że punkt jest zlokalizowany w holu głównym lotniska. Nowy dokument będzie można wyrobić jedynie w określonych sytuacjach.

- Taki paszport może otrzymać osoba, która przed wylotem utraciła dokument tożsamości uprawniający do odbycia zaplanowanej podróży, zapomniała zabrać ze sobą dokument tożsamości wymagany do odbycia zaplanowanej podróży, przed wylotem zorientowała się, że posiadany dokument tożsamości utracił ważność lub okres jego ważności jest zbyt krótki do odbycia podróży do danego kraju oraz dysponuje ważnym biletem lotniczym na wyjazd zagraniczny - wyliczał.

Zaznaczył, że każdy przypadek ubiegania się o paszport tymczasowy będzie rozpatrywany indywidualnie.

- Osoba ubiegająca się o wydanie paszportu tymczasowego w punkcie na lotnisku powinna liczyć się z tym, że przedstawiona przez nią sytuacja może nie zostać zakwalifikowana jako wyjątkowa - dodał.

Punkt na gdańskim lotnisku czynny będzie od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30.

Na których lotniskach można wyrobić paszport tymczasowy? Jest ich już cztery

Do tej pory paszport tymczasowy można wyrobić na Lotnisku Chopina w Warszawie oraz na Międzynarodowym Porcie Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków-Balice. Natomiast 17 lipca otwarty zostanie punkt na Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice im. Wojciecha Korfantego w Pyrzowicach. Teraz dołącza do nich lotnisko im. Lecha Wałęsy w Gdańsku

Jak podkreśla MSWiA, paszport tymczasowy jest ważny tylko przez określony czas (maksymalnie przez 365 dni), w zależności od indywidualnej sytuacji. Żeby go wyrobić wystarczy dowód tożsamości.

- Nie trzeba rujnować planów wyjazdowych, rezygnować z nich. Można przyjść i w 15 minut wyrobić taki dokument za 30 złotych - zachęca Stanisław Wojtera, prezes Polskich Portów Lotniczych.

Nowa usługa została wprowadzona w reakcji na niekończące się kolejki po "tradycyjną" wersję dokumentu.

- Jeszcze sto numerów przede mną, więc sobie trochę poczekam - mówiła "Wydarzeniom" pani Oliwia, która czekała na wydanie paszportu w Krakowie. Z kolei pan Dariusz był bardziej pesymistyczny. - Cała kolejka jest wykorzystana, łącznie z parkingiem. Katastrofa - ocenił.