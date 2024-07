Słynne atrakcje dla turystów zamknięte w wakacje. Warto wiedzieć

Wakacje to czas, kiedy wiele osób planuje odwiedzenie popularnych atrakcji - czy to w Polsce, czy w innych krajach. Niestety, czasami zdarza się, że niektóre z nich są zamknięte, co może budzić frustrację. Warto mieć na uwadze, że prace konserwacyjne i renowacyjne są niezbędne, aby zachować dziedzictwo kulturowe i cieszyć nim kolejne pokolenia.

Przed planowaniem podróży warto sprawdzić aktualne informacje na temat dostępności atrakcji, które chcemy odwiedzić. Dzięki temu unikniemy rozczarowań i będziemy mogli cieszyć się wakacjami, odkrywając inne interesujące miejsca. A które obiekty będą latem niedostępne dla turystów? Oto kilka popularnych miejsc, o których należy wiedzieć przed startem wakacyjnych wojaży.

Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie

Burj Khalifa, najwyższy budynek świata, będzie niedostępny dla zwiedzających z powodu prac konserwacyjnych na najwyższych piętrach. Ponadto kompleks Dubai Mall będzie częściowo zamknięty z powodu modernizacji. Oznacza to ograniczony dostęp do niektórych sklepów i atrakcji wewnątrz centrum handlowego​.

Dubaj zamyka też dla turystów wiele pomniejszych atrakcji. Dlaczego? Głównym powodem są ekstremalnie wysokie temperatury. W miesiącach letnich, od czerwca do sierpnia, słupki rtęci w Dubaju często przekraczają 40 stopni Celsjusza w ciągu dnia. Taki upał jest trudny do zniesienia, co zniechęca do zwiedzania. Aby uniknąć niekomfortowych warunków, lepiej zaplanować wizytę w Dubaju między wrześniem a kwietniem.

Zakynthos, Grecja

W Grecji słynna plaża Navagio na wyspie Zakynthos może być zamknięta dla turystów przez całe lato tego roku. Plaża znana jest z charakterystycznego wraku statku i malowniczych klifów, co sprawia, że jest jednym z najczęściej fotografowanych miejsc w tej części Hellady.

pixabay Słynna plaża na Zakynthos

Władze wyspy zdecydowały się na taki ruch, aby przeprowadzić szczegółowe badania geologiczne i wzmocnić klify.​ Dodatkowym powodem jest ryzyko osunięć ziemi, które mogą zagrażać bezpieczeństwu wczasowiczów.

Machu Picchu, Peru

Machu Picchu, starożytne miasto Inków, jest jednym z najważniejszych miejsc archeologicznych na świecie. Niestety, latem dostęp do tej atrakcji będzie mocno ograniczony z powodu planowanych prac konserwacyjnych i badań.

Działania te są niezbędne, aby zabezpieczyć newralgiczne tereny przed postępującymi zniszczeniami, jak również zgłębić historię tego miejsca. Turyści muszą więc przygotować się na to, że tylko część kompleksu będzie udostępniona do zwiedzania.

Notre-Dame, Francja

Katedra Notre-Dame w Paryżu jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych zabytków na świecie. Po tragicznym pożarze w 2019 roku, który zniszczył znaczną część dachu i iglicy, wciąż trwają intensywne prace renowacyjne.

Thibault Camus Katedra Notre-Dame

Planowo mają zakończyć się dopiero w 2024, co oznacza, że latem katedra nadal będzie zamknięta dla zwiedzających. Turystom pozostaje podziwianie zewnętrznej struktury budowli i obserwowanie postępu prac z zewnątrz​.

Muzeum Pergamońskie, Niemcy

Według aktualnych informacji Muzeum Pergamońskie w Berlinie będzie zamknięte aż do 2027 roku. Jest to jedno z najważniejszych muzeów w Niemczech, znane z imponujących rekonstrukcji starożytnych budowli, takich jak Ołtarz Pergamoński i Brama Isztar.

Powodem niedostępności są prace remontowe, które okazały się konieczne, aby zmodernizować muzeum i zabezpieczyć jego cenne zbiory. W ramach rekompensaty turyści mogą z bliska poznać inne obiekty znajdujące się na Wyspie Muzeów w Berlinie, które pozostaną otwarte​.

red / polsatnews.pl