Wystarczy kwadrans, by w naszych rękach znalazł się "szybki" paszport tymczasowy. To ratunek dla podróżujących, którzy dopiero na stołecznym Okęciu zorientowali się, że zapomnieli dokumentu uprawniającego do zagranicznej wyprawy. - Punkt jest podpięty pod wszystkie systemy - tłumaczył minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński.