Prezent na komunię może spowodować konsekwencje podatkowe

Sezon komunijny to czas radości i rodzinnych uroczystości, ale także moment, w którym dzieci otrzymują liczne prezenty od rodziny i bliskich. Wśród popularnych upominków są pieniądze, biżuteria, sprzęt elektroniczny i inne wartościowe przedmioty. Warto pamiętać, że cenne podarki mogą powodować konsekwencje podatkowe dla obdarowanego.

Prezent komunijny w 2024 roku nie zawiera już tylko zwykłej zabawki czy książki. Czasy, gdy goście uroczystości wręczali podarunki o wartości 50-100 złotych odeszły w zapomnienie. Wysoki poziom inflacji oraz moda sprawiły, że dzisiaj członkowie rodziny muszą się liczyć z wydatkiem rzędu około 300-500 złotych. Rodzice chrzestni mają jeszcze trudniej i dla nich taka uroczystość oznacza zazwyczaj koszt rzędu 900-1500 złotych.

Jakie prezenty na Komunię Świętą w 2024 roku?

Kwestia tego, na jaki wydatek należy przygotować się w związku z nadchodzącą Komunią Świętą, zależy od wielu czynników. Należą do nich przede wszystkim relacje z dzieckiem, kondycja finansowa, zwyczaje regionalne oraz osobiste upodobania. Prezent może przybrać formę gotówki, ale równie popularne są opcje rzeczowe.

Dzieci chętnie obdarowywane są sprzętem elektronicznym w postaci laptopów, konsol do gier, profesjonalnych akcesoriów gamingowych, smartfonów, smartwatchów, rowerów, hulajnóg, aparatów fotograficznych, gogli VR albo biżuterii. Niedawno rozpoczęła się moda przekazywania złota w postaci różnej wielkości sztabek.

Ceny prezentów potrafią zatem sięgać nawet kilkunastu tysięcy złotych co może zainteresować skarbówkę. Rodzice obdarowywanych dzieci muszą mieć w pamięci, że prezenty to nic innego jak darowizny, które mogą podlegać opodatkowaniu.

Kwoty i limity podatku od darowizny w 2024 roku

Podstawą prawną określającą kwoty i limity darowizn są przepisy zawarte w ustawie o podatku od spadków i darowizn. Zgodnie z nimi, darowizny są opodatkowane według skali progresywnej, a stawki podatku zależą od grupy podatkowej, do której należy obdarowany.

Grupa I to najbliższa rodzina, czyli małżonkowie, rodzice, dziadkowie, dzieci, wnuki, prawnuki, rodzeństwo, pasierb, zięć, synowa, ojczym, macocha, teściowie.

to najbliższa rodzina, czyli małżonkowie, rodzice, dziadkowie, dzieci, wnuki, prawnuki, rodzeństwo, pasierb, zięć, synowa, ojczym, macocha, teściowie. Grupa II to dalsza rodzina obejmująca zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, małżonków rodzeństwa czy małżonków zstępnych.

to dalsza rodzina obejmująca zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, małżonków rodzeństwa czy małżonków zstępnych. Grupa III zawiera inne osoby niewymienione w dwóch poprzednich kategoriach.

Kwoty wolne od podatku są odmienne dla każdej grupy. I tak w przypadku I grupy podatkowej wynoszą 36 120 złotych, II grupy 27 090 złotych, a dla III grupy to 5 733 PLN. Darowizny powyżej tych limitów podlegają opodatkowaniu.

Co istotne do podanych kwot wlicza się nie tylko ten konkretny prezent komunijny, ale też wszystkie darowizny od jednej osoby z okresu pięciu lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie. Warto też pamiętać, że prezenty od zerowej grupy podatkowej (np. syn, córka, wnuk, matka, ojciec, dziadkowie) nie obligują do zapłaty podatku.

Jak zgłosić darowiznę do skarbówki?

Zgłoszenie darowizny dokonuje się w urzędzie skarbowym na formularzu SD-Z2. Rodzice lub opiekunowie prawni mają na to sześć miesięcy od dnia otrzymania prezentu. W przypadku ewentualnej kontroli warto zachować dyspozycję przelewu w przypadku gotówki lub paragony dla podarunków rzeczowych.

Warto przy tym pamiętać, że aby uzyskać zwolnienie z opodatkowania od zerowej grupy podatkowej, konieczne jest przekazanie przez darczyńcę środków na rachunek płatniczy obdarowanego (bank, spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa lub przekaz pocztowy).

