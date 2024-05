Cisza nocna. Przepisy są stanowcze, a kary wyjątkowo surowe

Cisza nocna jest pojęciem, które nie jest precyzyjnie zdefiniowane w polskim prawie. Zwyczajowo przyjmuje się, że trwa ona od godziny 22:00 do 6:00. W tym czasie należy powstrzymywać się od działań generujących hałas, aby zapewnić innym możliwość spokojnego odpoczynku​. W przeciwnym razie osoby zakłócające ciszę mogą liczyć się z konsekwencjami. Jakimi?

Choć cisza nocna nie jest bezpośrednio ujęta w ustawodawstwie, istnieją przepisy, które odnoszą się do zakłócania spokoju i porządku publicznego. Najważniejszym z nich jest artykuł 51 Kodeksu wykroczeń, który przewiduje kary za zakłócanie spokoju, w tym spoczynku nocnego: "Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny".

Jakie kary za zakłócanie ciszy nocnej

Kary za zakłócanie ciszy nocnej mogą być dotkliwe. Mandat za wykroczenie może wynieść od 20 do nawet 5000 złotych. W przypadku drobnych zakłóceń, które nie są uciążliwe dla większej liczby osób, policja może nałożyć mandat karny w wysokości do 500 złotych. W najostrzejszych przypadkach sąd może orzec karę ograniczenia wolności na okres od 5 do 30 dni​ – zwłaszcza w przypadku gdy zakłócanie ma uporczywy charakter bądź dotyczy większej liczby osób.

Zgłaszanie naruszeń ciszy nocnej

Jeśli dojdzie do naruszenia ciszy nocnej, o fakcie można powiadomić policję lub straż miejską. Funkcjonariusze podejmą wówczas interwencję, która zwykle zaczyna się od pouczenia. Jeśli zakłócenie spokoju nagminnie się powtarza, zostaje wystawiony mandat. Standardowo – w przypadku odmowy przyjęcia mandatu sprawa jest kierowana do Sądu.

Przepisy wewnętrzne wspólnot mieszkaniowych

Wiele wspólnot mieszkaniowych oraz spółdzielni ma swoje własne regulaminy, które precyzują godziny ciszy nocnej oraz zasady dotyczące hałasu. Lokalne wewnętrzne regulacje często zgodnie przyjmują godziny od 22:00 do 6:00 jako czas obowiązywania ciszy nocnej. W celu uniknięcia nieporozumień wszyscy lokatorzy, zwłaszcza świeżo upieczeni, powinni zapoznać się z regulaminem budynku.

Co kwalifikuje się do zakłócania ciszy nocnej

Zakłócanie ciszy nocnej może przyjmować najrozmaitsze formy. Od hucznych imprez, przez hałaśliwe prace remontowe, krzyki, głośną muzykę, po działanie urządzeń mechanicznych, na przykład wiertarek czy szlifierek – to tylko najpopularniejsze przykłady. Nawet jednorazowe naruszenie może być podstawą do interwencji, zwłaszcza jeśli powoduje odczuwalny dyskomfort dla sąsiadów.

Aby uniknąć konfliktów, warto uprzedzić sąsiadów o planowanych imprezach lub remontach. Taka informacja może zmniejszyć ewentualne spięcia i pozwolić na znalezienie kompromisu - na przykład przeniesienie najgłośniejszych prac na godziny dzienne, kiedy większość mieszkańców jest poza domem​.

Cisza nocna to czas przeznaczony na odpoczynek, który jest chroniony przepisami kodeksu wykroczeń oraz regulaminami wewnętrznymi wspólnot mieszkaniowych. Dlatego warto mieć na uwadze, że jej zakłócanie może skutkować poważnymi konsekwencjami prawnymi, w tym mandatami, a nawet karą pozbawienia wolności. Lepiej więc szanować spokój swoich sąsiadów i stosować się do zasad.

red / polsatnews.pl