Burzom z reguły towarzyszą silny wiatr oraz intensywne opady deszczu, a nawet gradu. Takie warunki mogą powodować zniszczenia budynków, powodzie, a także zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt. Jak odpowiednio przygotować się na burze?

Zabezpiecz swój dom i mienie

Przed sezonem burzowym warto sprawdzić stan dachu i rynien. Upewnij się, że nie ma luźnych dachówek ani innych uszkodzeń. Zablokowane rynny mogą spowodować zalania, dlatego powinny być regularnie czyszczone.

Przed nadejściem burzy usuń lub zabezpiecz przedmioty w ogrodzie. Meble ogrodowe, narzędzia, zabawki i inne lekkie rzeczy mogą być porwane przez wiatr i stanowić zagrożenie dla domowników i osób postronnych.

Podczas burzy okna i drzwi powinny być zamknięte, aby zapobiec ich wyrwaniu przez silny wiatr. Warto również zainwestować w solidne zasłony lub rolety, które mogą dodatkowo chronić szyby przed uszkodzeniami.

Przygotuj zestaw awaryjny

Na wszelki wypadek zadbaj o to, by mieć pod ręką kilka niezbędnych przedmiotów. Co powinno się znaleźć w domowym zestawie awaryjnym?

Latarka i zapasowe baterie,

apteczka pierwszej pomocy,

zapas wody pitnej,

żywność, która nie wymaga gotowania,

powerbank,

dokumenty w wodoodpornych opakowaniach.

Przybory przechowuj w łatwo dostępnym miejscu, najlepiej w pobliżu schronienia, które zamierzasz wykorzystać podczas burzy. Upewnij się, że wszyscy domownicy wiedzą, gdzie znajduje się zestaw i co w nim jest.

Jak zachować się w czasie burzy?

Przede wszystkim unikaj pobytu na zewnątrz. Podczas nawałnicy najlepiej przebywać w domu. Jeśli jesteś na zewnątrz, unikaj otwartych przestrzeni, wzgórz i wysokich drzew. Schronienie znajdź w najbliższym budynku lub w samochodzie.

Wyłącz też urządzenia elektryczne. W ten sposób zmniejszysz ryzyko porażenia prądem w przypadku uderzenia pioruna. Natomiast w domu warto odłączyć sprzęt elektroniczny, aby chronić go przed przepięciami.

Nie zapominaj o pupilach. Upewnij się, że twoje zwierzaki są bezpieczne w czasie burzy i że przebywają w domu lub w innym bezpiecznym miejscu. Psy i koty mogą szczególnie nerwowo znosić błyski i grzmoty, więc warto zapewnić im spokojne i ciche schronienie.

Co robić po burzy?

Jedną z najważniejszych rzeczy, które warto wykonać po przejściu burzy, jest dokładne sprawdzenie domu i otoczenia pod kątem uszkodzeń. Sprawdź dach, okna, drzwi oraz instalacje elektryczne i wodne. W razie potrzeby zadzwoń po specjalistę.

Omijaj zalane miejsca. Podtopione ulice i podwórka mogą być niebezpieczne. Woda może ukrywać uszkodzenia drogi, dziury lub niebezpieczne przedmioty. Jeśli to możliwe, unikaj przemieszczania się w takich miejscach.

red / polsatnews.pl