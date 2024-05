Kto ustala w kalendarzu, kiedy obchodzimy imieniny?

Imieniny to właśnie ten punkt w kalendarzu, kiedy na honorowym miejscu staje nie rocznica urodzin, lecz dzień przypisany danemu imieniu. W Polsce ich obchodzenie jest tradycją świętowaną w gronie rodziny i przyjaciół. Kto decyduje o tym, kiedy obchodzimy imieniny i dlaczego właśnie tego dnia?

Aby zrozumieć, skąd pochodzą daty imienin w kalendarzu, należy sięgnąć do historii. Tradycja ta sięga czasów średniowiecza. Początkowo były one związane wyłącznie z kościołem katolickim i stwarzały okazję do przypomnienia sobie o świętych i błogosławionych. Imię otrzymywane po świętym patronie często warunkowało datę imienin - idącą w parze z dniem jego wspomnienia liturgicznego.

Imieniny a liturgia i kalendarz świętych

W ustalaniu dat imienin dużą rolę odegrał kościół, a dokładniej rzecz ujmując – kalendarz liturgiczny porządkujący i wskazujący dni wspomnień świętych. Każdy dzień roku jest poświęcony jednemu lub kilku świętym. Często jest to uzależnione od lokalnych tradycji.

W tym przypadku głównym źródłem informacji jest "Martyrologium Rzymskie". Jest to katalog świętych i błogosławionych aktualizowany na bieżąco przez Watykan. Kiedy papież ogłasza nowego świętego, jego wspomnienie liturgiczne zostaje dodane do kalendarza. Tym samym ustalana jest nowa data imienin dla osób noszących to imię.

W Polsce nie mniejsze znaczenie ma "Martyrologium Polskie", które zawiera wspomnienia świętych szczególnie czczonych w polskim kościele. Dodanie nowego świętego do kalendarza liturgicznego może również wyznaczyć nowe daty imienin.

Kalendarze komercyjne i współczesne imiona

Największą rolę w ustalaniu dat "współczesnych" imienin odgrywają po prostu wydawnictwa specjalizujące się w produkcji kalendarzy komercyjnych. Ich autorzy opierają się na tradycjach oraz analizach popularności imion, starając się pamiętać zarówno o historycznych datach, jak i o panującej modzie. To z kolei wyjaśnia pewne różnice między poszczególnymi kalendarzami dostępnymi na rynku.

Współczesne kalendarze łączą tradycję z nowoczesnością. Uwzględniając aktualne trendy, są bazą popularnych imion, które nie mają bezpośredniej styczności z żadnym świętym. Przykładem mogą być imiona takie jak Dżesika czy Kewin, które rzecz jasna nie ma tradycyjnego wspomnienia liturgicznego. Są jednak coraz częściej umieszczane w kalendarzach, aby zaspokoić potrzeby współczesnych rodziców.

Również internet odgrywa dużą rolę w promowaniu ich dat. Portale społecznościowe i mobilne aplikacje oferują codzienne przypomnienia o imieninach, co pozwala na łatwe składanie życzeń. Dzięki temu imieniny zyskują nowy wymiar: stają się bardziej powszechne i dostępne dla każdego.

Kiedy obchodzi się imieniny? Kto o tym decyduje?

Wybór daty obchodzenia imienin może zależeć od tradycji rodzinnych, regionalnych oraz użytkowanego kalendarza. Jeżeli znajduje się w nim kilka dni poświęconych temu samemu imieniu, zwykle ustalana jest najbliższa data po urodzinach danej osoby.

Na przykład, jeżeli osoba o imieniu Magdalena urodziła się 10 lipca, to najczęściej wybieranym dniem imienin będzie 22 lipca, czyli dzień wspomnienia św. Marii Magdaleny.

W przypadku, gdy dzień imienin przypada na ważne święto państwowe lub kościelne, obchody mogą być przeniesione na inny dzień. Na przykład, jeśli imieniny przypadają na dzień Bożego Narodzenia, data rodzinnej imprezy z tej okazji może zostać przesunięta na wcześniejszy lub późniejszy termin, aby nie kolidowała z głównym świętem.

