- Prace nad zmianami zaczynają się teraz - oświadczył po ogłoszeniu exit poll z wyborów parlamentarnych w Wielkiej Brytanii Keir Starmer. Polityk jest liderem zwycięskiej Partii Pracy i to on wkrótce zostanie nowym premierem. W pierwszej kolejności czeka go audiencja u króla Karola III.