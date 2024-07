Polityczne trzęsienie ziemi w Wielkiej Brytanii. Wyniki exit poll

Partia Pracy zwyciężyła w wyborach do Izby Gmin w Wielkiej Brytanii - wynika z sondaży exit poll. Wszystko wskazuje na to, że laburzyści zdobyli 410 mandatów, a Partia Konserwatywna, która uzyskała drugi wynik, może liczyć na 131 miejsc w 650-osobowej Izbie Gmin.

Czwartkowe wybory w Wielkiej Brytanii zakończyły się porażką Partii Konserwatywnej - wynika z sondaży exit poll. Wszystko wskazuje na to, że opozycyjna Partia Pracy pokonała torysów, uzyskując miażdżącą przewagę.

Partia Pracy zdobyła 410 mandatów w 650-osobowej Izbie Gmin, podczas gdy rządząca Partia Konserwatywna uzyskała 131 miejsc - wynika z badań exit poll.

Trzeci wynik zanotowali prawdopodobnie Liberalni Demokraci (61 mandatów).

Wybory w Wielkiej Brytanii. Zakończyło się głosowanie

Do głosowania uprawnionych było ponad 46 mln obywateli. Brytyjczycy mogli oddawać głosy w około 40 tys. lokali wyborczych, które zostały zamknięte o godz. 22 (godz. 23 w Polsce).

Głosowanie miało wyłonić 650 członków Izby Gmin. O miejsca w niej ubiegało się 4515 kandydatów, co jest najwyższą liczbą w historii, 459 z nich startuje jako kandydaci niezależni, a pozostali reprezentują 98 partii politycznych, co również stanowi rekord. W wyborach obowiązuje ordynacja większościowa z jednomandatowymi okręgami wyborczymi, co oznacza, że z każdego z 650 okręgów wybierany jest ten kandydat, który otrzyma w nim najwięcej głosów.

Już przedwyborcze sondaże wskazywały, że rezultatem czwartkowych wyborów będzie kres 14-letnich rządów Partii Konserwatywnej i powrót do władzy Partii Pracy pod przywództwem Keira Starmera. Co więcej, spodziewano się dużej, wręcz rekordowej przewagi laburzystów nad torysami.

Nowo wybrana Izba Gmin zbierze się we wtorek 9 lipca - tego dnia wybrany zostanie spiker, którym niemal na pewno pozostanie Lindsay Hoyle, i rozpoczną się ślubowania poselskie, które potrwają kilka dni. Na 17 lipca zaplanowana jest ceremonia otwarcia nowej sesji parlamentu wraz z mową tronową monarchy, w czasie której król Karol III przedstawi program legislacyjny rządu.