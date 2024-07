"Joe Biden nie rozważa wycofania się z wyścigu o fotel prezydenta USA" - przekazał Biały Dom. To reakcja na doniesienia dziennika "The New York Times", który donosił, że Biden ma obawiać się, że nie obroni swojej kandydatury, jeśli nie zjedna do siebie opinii publicznej. To pokłosie fatalnego występu amerykańskiego przywódcy podczas debaty z Donaldem Trumpem.