We wtorek Viktor Orban złożył nieoczekiwaną wizytę w Kijowie i spotkał się z prezydentem Ukrainy. Podczas wspólnej konferencji prasowej mówił o natychmiastowym zawieszeniu broni, na co Kijów nie chce się zgodzić, bo de facto oznacza to utrzymanie przez Rosjan zdobyczy terytorialnych.

Premier Węgier zaznaczył, że nie jest przeciwnikiem ukraińskich propozycji planów pokojowych, ale - jego zdaniem - ich realizacja zajmie zbyt wiele czasu.

- Powiedziałem prezydentowi Zełenskiemu, że jego inicjatywy wymagają dużo czasu. Zasady dyplomacji międzynarodowej sprawiają, że są one niezwykle skomplikowane. Poprosiłem prezydenta Zełenskiego, aby rozważył możliwość zrobienia czegoś przeciwnego: zawieszenia broni przed negocjacjami pokojowymi. Zawieszenie broni mogłoby przyspieszyć rozmowy - uważa Orban.

Viktor Orban złożył propozycję. Media oburzone

Stanowisko premiera Węgier wywołało oburzenie ukraińskich mediów. "Ukraińska Prawda" pisze o propozycji "korzystnej dla Federacji Rosyjskiej". "Czy nie chce pojechać do Moskwy i zaproponować tam zawieszenia broni?" - pyta agencja Unian.

"Nawet jeśli traktować tego klauna poważnie, należy pamiętać, że Kreml już wcześniej oświadczył, że nie zamierza przerywać działań wojennych w trakcie hipotetycznych negocjacji" - czytamy dalej w depeszy, opublikowanej w mediach społecznościowych agencji Unian.

Orban i Zełenski mają wypracować porozumienie

Orban dodał jednak, że rozumie ukraińskie argumenty i nie upiera się przy swoim stanowisku. Podziękował Zełenskiemu za "szczerą opinię". Zaznaczył, że Węgry są gotowe do działania na rzecz "przywrócenia rzeczywistego, długoterminowego bezpieczeństwa".

Orban i Zełenski zgodzili się pracować nad porozumieniem o stosunkach dwustronnych, które ma wyeliminować problemy między Budapesztem i Kijowem.