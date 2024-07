W środę do siedziby Krajowej Rady Sądownictwa w asyście policji weszli prokuratorzy Prokuratury Krajowej. "Żądają wydania dokumentacji rzeczników dyscyplinarnych pod ich nieobecność" - podała KRS w mediach społecznościowych.

Prokuratura w siedzibie KRS. Powodem odmowa przekazania akt

Adamiak przekazała, że Prokuratura Krajowa 25 marca wszczęła postępowanie ws. przekroczenia uprawnień przez zastępców rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych w związku z odmową przekazania powołanym rzecznikom określonych akt postępowań dyscyplinarnych.

ZOBACZ: Policja i prokuratura w siedzibie KRS. "Żądają wydania dokumentacji"

- Finalnie te akta nie zostały wydane i to właśnie rzecznicy zwrócili się do prokuratury o ich zabezpieczenie jako dowód w prowadzonym postępowaniu, a spowodowane to było tym, że pomimo powołania rzeczników ad hoc skutkowało wygaśnięciem uprawnień przez zastępców rzecznika dyscyplinarnego do prowadzenia postepowań dyscyplinarnych we wskazanych sprawach, te czynności nadal były podejmowane. Byli wzywani świadkowie, a osoby, które się nie stawiały otrzymywały kary porządkowe - mówiła.

W związku z tym "dochodziło do przekraczania uprawnień wprost jawnych przez zastępców rzecznika dyscyplinarnego".

"Czynności nie mają nic wspólnego z działalnością KRS"

- Czynności przeprowadzane przez prokuratora nie mają nic wspólnego z działalnością z KRS, jak również nie obejmują pomieszczeń zajmowanych przez KRS - zapewniła Adamiak.

ZOBACZ: Śledztwo prokuratury wobec sędziów KRS. "Przekroczenie uprawnień"

- Nieprawdą jest więc pojawiająca się w przestrzeni publicznej informacja, że działania prokuratury stanowią naruszenie praw konstytucyjnego organu jakim jest KRS, bo czynności tego organu nie dotyczą - podkreśliła Adamiak.

Jak tłumaczyła, zamieszanie związane jest z faktem, że i KRS, i siedziba biura rzecznika mieszczą się pod tym samym adresem.

Sposób przejęcia akt. Czynności może przejąć policja

Rzecznik Prokuratury Krajowej powiedziała, że sposób przejęcia akt zależy od "postawy osób, które są wzywane do ich wydania". - Jeżeli odmówią, wówczas czynności przeszukania podejmują funkcjonariusze policji - zaznaczyła.

ZOBACZ: Komisja Wenecka chce zmian w polskim prawie. Chodzi o ustawę o KRS

- Ja nie wyobrażam sobie, że ktoś podejmie działania, aby przeciwstawić się prawnym, legalnym działaniom funkcjonariuszy policji - dodała.

Rzecznik biura dyscyplinarnego nie wyraża zgody na wydanie akt

Wcześniej w rozmowie z Polsat News Dagmara Pawełczyk-Woicka, przewodnicząca KRS przekazała, że "działania dotyczą biura rzecznika dyscyplinarnego sędziów powszechnych, który jest nieobecny, jest na urlopie".

- Nie ma obecnie na terenie Warszawy głównego rzecznika dyscyplinarnego sędziów powszechnych Piotra Schaba, który powiedział mi, że jutro jest w stanie przyjechać, ale nie wyraża zgody na wydawanie żadnych dokumentów - mówiła.