Polski konsulat w Mediolanie ostrzega tych, którzy przed polską pogodą uciekli do Włoch. "Doradzamy ostrożność. Meteorolodzy ostrzegają przed burzami i ulewami w Alpach i na pogórzu" - przekazał. Prognozy faktycznie są niepokojące, a w całej Italii wystąpiło sporo groźnych zjawisk atmosferycznych. W wielu miejscach wciąż usuwane są zniszczenia po ostatnich nawałnicach.

"Meteorolodzy ostrzegają przed burzami i ulewami w Alpach i na pogórzu. Doradzamy ostrożność naszym turystom" - napisał na platformie X Konsulat RP w Mediolanie. By wiadomość dotarła do szerszego grona Polaków przebywających we Włoszech, post udostępniły również konsulat i polska ambasada w Rzymie.

Od wielu dni Włochy, podobnie jak Polska, mierzą się z trudnymi warunkami pogodowymi. Na środę synoptycy zapowiedzieli burze i temperatury sięgające prawie 30 stopni Celsjusza od Florencji aż po Crotone.

Groźna pogoda we Włoszech. Synoptycy ostrzegają

Zaledwie kilka dni wcześniej w części Italii doszło do opadów tak obfitych, że woda zalała drogi, a strumienie wystąpiły z brzegów. Na terenie Doliny Aosty, na północy kraju, ulewy i burze doprowadziły do lokalnych powodzi i lawin błotnych. Niektóre miejscowości, w tym Cogne, zostały całkiem odcięte od świata.

Trwa usuwanie skutków niebezpiecznych zjawisk. W Piemoncie zniszczeniom uległo kilka mostów, a w Noasca wystąpiła trąba powietrza oraz zjawisko tzw. bomby wodnej. Ponadto w jednym ze schronisk w Alpach Penińskich w okolicach masywu Monte Rosa utknęło 30 osób.

Niebezpiecznie w Europie. W Polskę uderzają burze

Ze skutkami niebezpiecznej pogody mierzy się również Polska. O liczbie podejmowanych dziennie interwencji regularnie informuje Państwowa Straż Pożarna. "W poniedziałek 1 lipca do godz. 21.00 strażacy odnotowali 1045 zdarzeń związanych z przechodzącym przez Polskę frontem burzowym" - przekazano.

Jak podaje IMGW, burze nadal nie odpuszczają. "Najnowsze prognozy burz na kolejne terminy już opracowane. Dziś, noc, jutro, noc z czw. na pt." - poinformowano w środę.