Kraje Europy walczą z żywiołem. Miejscowości odcięte od świata

Przez Szwajcarię i Włochy przetoczyły się intensywne ulewy i burze, które doprowadziły do podtopień, lawin błotnych i osunięć ziemi. Służby przeprowadziły ewakuację ludności z zagrożonych terenów. W południowej części Szwajcarii dwie osoby nie przeżyły, a jedna uznana została za zaginioną.

Fala upałów dająca się we znaki mieszkańcom i turystom odwiedzającym Grecję (sześć osób zginęło lub zostało uznanych za zaginione), ale to niejedyna anomalia pogodowa, z jaką mamy do czynienia w Europie w tegoroczne lato.

Powodzie dokonały zniszczeń na północy Włoch

Intensywne ulewy i burze doprowadziły do wystąpienia lokalnych powodzi i lawin błotnych na terenie Doliny Aosty na północy Włoch. W związku z powodzią, która zniszczyła drogi w Cogne, okoliczni mieszkańcy schronili się w jednym z hoteli. Służby przy pomocy helikopterów przeprowadziły ewakuację ok. 200 osób.

W gminie Valtournenche z brzegów wystąpił strumień, który zalał sklepy w popularnej wśród turystów miejscowości Cervinia. Wylała również rzeka Anza. W jednym ze schronisk w Alpach Pennińskich w okolicach masywu Monte Rosa utknęło 30 osób.

Powodzie i lawiny błotne odnotowane zostały również w Piemoncie, gdzie niektóre miejscowości zostały wprost odcięte od świata - napór wody zniszczył kilka mostów. W Noasca wystąpiła trąba powietrzna oraz zjawisko tzw. bomby wodnej - intensywnych opadów, które w krótkim czasie potrafią przynieść ogromną ilość wody doprowadzającej do powodzi. 15 turystom pomocy udzielili funkcjonariusze obrony cywilnej.

Zjawiska pogodowe w Szwajcarii. Straty w ludziach

Katastrofalne skutki przyniosły również osunięcia ziemi w Szwajcarii, do których doszło po serii intensywnych burz, które rozpoczęły się w sobotnie popołudnie.

W południowej części kraju, w kantonie Ticino, dwie osoby nie przeżyły, a jedna została uznana za zaginioną. Jak przekazała lokalna policja, zwłoki zostały odnalezione w rejonie Fontana.

Służby prowadzą działania ratunkowe, które utrudniane są przez ciężkie warunki pogodowe. W dolinie rzeki Maggia zamknięte zostały drogi, wystąpił również problem z dostawami energii elektrycznej. Jak podaje AFP, część kantonu została również pozbawiona wody pitnej.