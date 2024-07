- Zabierzemy turystów do Cogne helikopterami - powiedziała włoska minister turystki. Daniela Santanche stwierdziła, że w taki sposób pomoże lokalnym przedsiębiorcom. Pomysł spotkał się z niechęcią i zaskoczeniem. Cogne to alpejskie miasteczko, które w wyniku ostatnich powodzi jest odcięte od świata.

Alpejskie miasto Cogne w północno-wschodnim regionie Doliny Aosty we Włoszech pozostaje odcięte od świata po tym, jak ulewy i powodzie doprowadziły do zniszczenia jedynej drogi.

Trasa prowadząca do pobliskiej doliny jest całkowicie nieprzejezdna, a powstałe wyrwy mają nawet po 20 metrów. Lokalne władze w obliczu tych wydarzeń zdecydowały się na ewakuację turystów. Od 1 lipca za pomocą helikopterów przetransportowano około 500 osób, głównie spoza Cogne.

Transport turystów helikopterami

Daniela Santanche, minister turystki w rządzie Giorgii Meloni, która przybyła do Doliny Aosty, aby zaplanować pomoc zaskoczyła wszystkich jednym ze swoich pomysłów. Stwierdziła, że skoro jedyna droga prowadząca do miasteczka nie jest przejezdna, to turystów trzeba tam transportować za pomocą śmigłowców.

- Zabierzemy turystów do Cogne helikopterem. Projekt nazwaliśmy "Cogne dodaje skrzydeł" - powiedziała.

Minister podkreśliła, że pomysł zrodził się z chęci pomocy wszystkim osobom, które utrzymują się z turystki. Dodała, że aby skorzystać z takiego rozwiązania turysta będzie musiał zostać co najmniej cztery dni w hotelu lub 15 dni w domu.

Pomysł minister spotkał się z krytyką opozycji i mieszkańców regionu. Większość osób wskazywała, że Dolina Aosty potrzebuje wsparcia finansowego na odbudowę dróg i zniszczonych obiektów, a nie turystów przywożonych helikopterami.

Angelo Bonelli z Federacji Zielonych wyśmiał pomysł. Na platformie X napisał, że Giorgii Meloni powinno być wstyd za takiego ministra w rządzie.

"Należy pilnie przewieźć turystów helikopterem, a nie naprawiać drogi! Czy premier Meloni czuje się chociaż odrobinę zawstydzona, że zaproponowała ją na ministra?" - napisał poseł.

Komentarzem podzieliła się także Sabrina Licheri, senator Ruchu Pięciu Gwiazd. - Minister Santanché na pewno dostała udaru słonecznego, skoro po powodziach, które miały miejsce w ostatnich dniach, myśli o zabraniu turystów helikopterem do Cogne - napisała.