Od początku roku odnotowano 18 422 prób nielegalnego przekroczenia granicy. Najnowszy raport przedstawił w Sejmie wiceminister MSWiA Maciej Duszczyk, powołując się na informacje pozyskane od Straży Granicznej.

W 11 369 sytuacjach, udało się udaremnić próbę przejścia na terytorium Polski. - W 6685 przypadkach wydano postanowienie o opuszczeniu terytorium RP, 368 osób zatrzymano - przekazał wiceszef resortu spraw wewnętrznych i administracji.

MSWiA: Migranci po przekroczeniu granicy nie chcą zostawać w Polsce

Jak powiadomił Maciej Duszczyk, zdecydowana większość osób, które nielegalnie przekraczają granicę, nie ma zamiaru osiedlenia się w naszym kraju. Udają się dalej, na zachód, m. in. do Niemczech. W pierwszym kwartale roku zawrócono stamtąd do Polski 266 osób.

- Nie wiemy, ile z tych osób przekroczyło granicę polsko-litewską i przejeżdżając przez Polskę, trafiło do Niemiec - przekazał wiceminister. Zaznaczył, że pomimo braku kontroli granicznej na granicy Polski z Litwą, prowadzone są tam działania polskich i litewskich służb, dzięki czemu od początku roku zawrócono około 300 osób.

Ze słów Macieja Duszczyka wynika, że od początku 2024 r. tylko sześć osób złożyło wnioski o ochronę międzynarodową: dwóch obywateli Syrii oraz po jednym z Afganistanu, Azerbejdżanu, Somalii i Ukrainy.

Strefa buforowa na granicy na 90 dni

Straż graniczna oraz wojsko działające przy granicy Polski z Białorusią każdego dnia odnotowuje próby nielegalnego przedostania się na terytorium kraju. Służby poinformowały, że w środę naliczono 150 przypadków, a w czwartek od północy 27. Do interwencji dochodziło w rejonie placówek SG w Białowieży, Dubiczach Cerkiewnych, Czeremsze i Narewce oraz przy rzece w okolicy Białowieży.

W związku z zarządzeniem MSWiA od czwartku na ok. 60 km granicy z Białorusią obowiązuje strefa buforowa z zakazem przebywania. Wprowadzona została na 90 dni. Obejmuje 200 metrów pasa od linii granicznej, a na 16 km ok. 2 km.