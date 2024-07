"Ubiegłej doby funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej odnotowali blisko 20 prób naruszenia granicy państwowej" - poinformowała w komunikacie Straż Graniczna.



"Czynności związane z przeciwdziałaniem nielegalnej migracji prowadzone były na odcinkach służbowej odpowiedzialności Placówek Straży Granicznej w Białowieży, Płaskiej i Narewce" - wskazano w oświadczeniu. "W rejonie Płaskiej sześciu migrantów usiłowało nielegalnie przedostać się do Polski przez graniczną rzekę Wołkuszanka" - dodano.

Niestrudzone działania Straży Granicznej. Statystyki mrożą krew w żyłach

Według statystyk POSG, w samym czerwcu tego roku na odcinku podlegającym Podlaskiemu Oddziałowi Straży Granicznej doszło do ponad 3,7 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko - białoruskiej. Od początku roku prób takich odnotowano ponad 20 tys. W maju było ich ponad 8 tys., a w kwietniu prawie 3,4 tys. Osoby, które zostały zatrzymane, pochodziły z 37 krajów.

ZOBACZ: Granica z Białorusią. Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa

13 czerwca wprowadzono na odcinku ok. 60 km od granicy strefę buforową. Rozwiązanie takie zaimplementowano zgodnie z rozporządzeniem MSWiA na 90 dni. W tym czasie w wyznaczonej strefie obowiązuje zakaz przebywania. Na długości 40 km szerokość tego pasa wynosi ok. 200 metrów. Na długości 16 km strefa buforowa rozciąga się na ok. 2 km od linii granicy.

Walka z nielegalną migracją. Władze szukają rozwiązań

Granica polsko-białoruska ma łącznie prawie 420 km długości. Na linii 186 km stoi stalowa zapora o wysokości 5,5 m. Zbudowano ją w 2022 roku w celu zabezpieczenia kraju przed nielegalną migracją. W Podlaskiem zaimplementowano również tzw. barierę elektroniczną. Jak jednak wskazują liczby i sami funkcjonariusze na granicy, rozwiązania takie nie wystarczają.

ZOBACZ: Viktor Orban z niespodziewaną wizytą w Kijowie. Spotka się z W. Zełenskim

W odpowiedzi na wzmożone napięcie na granicy trwają dyskusje o zapewnieniu Polsce bezpieczeństwa. Wobec trwającej wojny hybrydowej prezydent Andrzej Duda apeluje do NATO i Unii Europejskiej o wsparcie we wzmacnianiu wschodniej flanki Unii Europejskiej oraz o pomoc dla Ukrainy. Temat ten ma zostać podniesiony również na nadchodzącym szczycie NATO w Waszyngtonie.