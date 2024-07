Viktor Orban niezapowiedzianie przybył do Kijowa, aby spotkać się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Jest to pierwsza wizyta premiera Węgier w Ukrainie od czasu ataku Rosji w 2022 roku. Spotkanie może wiązać się z emocjonującą wymianą zdań pomiędzy przywódcami, jaką zarejestrowały kamery podczas szczytu Rady Europejskiej.

Premier Węgier Viktor Orban przybył we wtorek rano do Kijowa z niezapowiedzianą wizytą. Chce porozmawiać z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Jest to jego pierwsza wizyta w Ukrainie od czasu ataku Rosji.

O planowanym spotkaniu poinformowały wcześniej media, a na krótko przed przyjazdem wizytę potwierdził rzecznik premiera Bertalan Havasi. Spotkanie może być związane z wymianą zdań pomiędzy przywódcami podczas szczytu w Brukseli. Kamery uchwyciły wówczas ich pełną żywej gestykulacji rozmowę, której treści jednak nie zdradzono mediom. "Widać było, że dyskusja szefa rządu i prezydenta była "emocjonalna" - zwrócił uwagę portal Ukraińska Prawda.

Viktor Orban w Ukrainie. Przybył tam niezapowiedzianie

Jak wskazała agencja Reutersa, głównym celem spotkania polityków ma być rozmowa o szansach na osiągnięcie pokoju. Należy zwrócić uwagę, że Węgry są najsilniejszym sprzymierzeńcem Władimira Putina spośród wszystkich krajów UE. Sam Orban wielokrotnie sprzeciwiał się proponowanym przez Unię inicjatywom związanych ze wsparciem dla Kijowa.

Ukraińska Prawda spekuluje, że wizyta może wynikać z presji UE na przywódcę Węgier. Wizyta odbywa się dzień po objęciu przez Węgry rotacyjnej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.

Politycy mogą także poruszyć temat dwustronnej relacji pomiędzy Ukrainą a Węgrami, która jest napięta. Główną "kością niezgody" jest temat ukraińskiego Zakarpacia. W 2017 roku wprowadzono na tym terenie ustawę oświatową, która, w odczuciu Budapesztu, uderza w węgierską mniejszość. W 2012 roku język węgierski stracił również na Zakarpaciu status języka regionalnego. Problem ten dotyczy ok. 100 tys. mieszkańców tego terenu.