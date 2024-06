Na nagraniu żołnierze podkreślają, że ich sytuacja jest desperacka i jest to ich ostatnia szansa na zwrócenie uwagi na ich problem. Z przedstawionych przez nich dokumentów wynika, że powinni zostać zwolnieni ze służby, ponieważ są w stanie wymagających rehabilitacji.

Wojsko nie chce jednak spełnić żadnego z tych zaleceń. Co więcej, nie otrzymali obiecanych świadczeń weterana, wynagrodzeń czy zadośćuczynienia za odniesione obrażenia.

Żołnierze proszę o pomoc. "Nasza ostatnia szansa"

Żołnierze mimo wszystko wciąż deklarują gotowość do walki z Ukrainą. Apelują jednak do dowództwa, prokuratury wojskowej, ministra obrony narodowej i Władimira Putina o zwolnienie na czas powrotu do zdrowia.

"To nasza ostatnia szansa" - podkreślają. W opublikowanym nagraniu widać, że wielu z nich porusza się na kulach. Są to żołnierze 26. Pułku Pancernego 47. Dywizji tzw. Ługańskiej Republiki Ludowej.

Relacje żołnierzy i ich rodzin potwierdzają informacje, że Rosjanie są wysyłani na front mimo poważnych obrażeń. Żona jednego z rezerwistów powiedziała Radiu Swoboda, że jej mąż, ranny odłamkami, poinformował ją, że z jego pułku prawie nikt nie przeżył. Mimo to, po tygodniu leczenia, ma zostać ponownie wysłany na front.

Rosja stara się pozyskać nowych rekrutów do armii. W zeszłym miesiącu władze Woroneża poinformowały o pomyślnym zorganizowaniu "spotkania szkoleniowo-mobilizacyjnego". Mimo to rzecznik prasowy Kremla Dmitrij Pieskow zaprzecza, jakoby Rosja planowała kolejną turę mobilizacji. Było to nawiązanie do doniesień "Financial Times", według którego następny pobór ma być szykowany na koniec 2024 roku lub początek przyszłego.