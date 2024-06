Rosyjski żołnierz o pseudonimie "Erik" przeszedł na stronę Ukrainy i uratował dwóch ukraińskich spadochroniarzy, którzy utknęli na okupowanym terenie. Twierdzi, że kremlowską inwazję potępił w chwili jej rozpoczęcia, a do wojska wstąpił, bo wiedział, że i tak go to nie ominie. - Miałem już w głowie pewien plan - mówił "Erik" ukraińskim mediom.