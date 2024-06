Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty 2 i 3 stopnia przed burzami z opadami deszczu oraz silnymi porywami wiatru. Według prognoz, w niektórych rejonach może wiać z prędkością do 115 km/h. Co więcej, mogą się również pojawić trąby powietrzne. Instytut zaleca obserwowanie aktualnej pogody oraz zabezpieczenie przedmiotów, które mógłby porwać wiatr.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia trzeciego stopnia przed burzami dla województw: pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Z kolei ostrzeżenia drugiego stopnia są dla województw w zachodniej części kraju i obejmują województwa: zachodnio-pomorskie, lubuskie, dolnośląskie, opolskie, śląskie, łódzkie, wielkopolskie oraz częściowo mazowieckie i warmińsko-mazurskie.

Alerty zostały wydane również w związku z upałami. W północnej i centralnej części kraju wydane zostały ostrzeżenia pierwszego stopnia. Na południu są to natomiast ostrzeżenia stopnia drugiego. "Dzisiaj upalnie, temperatura maksymalna od 25°C nad morzem do 35°C na południu kraju" - czytamy w komunikacie Instytutu.

IMGW wydało alerty w związku z burzami i upałami

Ostrzeżenie trzeciego stopnia przewiduje wystąpienie groźnych zjawisk meteorologicznych, powodujących bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia. Groźne zjawiska meteorologiczne lub skutki ich wystąpienia uniemożliwią prowadzenie działalności. Można spodziewać się znaczących zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu.

ZOBACZ: Nawałnice nad Polską. Strażacy interweniowali ponad 2 tys. razy

Ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami oznacza możliwość wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu mogą ograniczyć prowadzenie działalności. Należy spodziewać się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu.

Według synoptyków burze mają się pojawić od godziny 14. "Miejscami burzom będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 30 mm do 50 mm, oraz porywy wiatru do 120 km/h, lokalnie grad" - czytamy we wpisie opublikowanym przez IMGW.

To jednak nie wszystko. IMGW ostrzega przed możliwymi trąbami powietrznymi. Mogą się one pojawić w województwie pomorskim.