Słaba bateria to problem, na który skarżą się niemal wszyscy użytkownicy smartfonów. W przeszłości telefony mogły działać na jednym ładowaniu nawet przez tydzień. Obecnie zaś rzadkość stanowi sytuacja, gdy smartfon nie wymaga ładowania przez dwa dni.

Wielu użytkowników nie zdaje sobie sprawy, że ich nieświadome działania mogą przyczyniać się do skrócenia żywotności akumulatora w ich urządzeniach.

Rozładowywanie baterii telefonu do zera nie ma sensu

Wśród popularnych mitów dotyczących baterii jest przekonanie o konieczności formowania baterii oraz o efekcie pamięci. Istnieje błędne przekonanie, że bateria, która zostanie rozładowana do 60 proc., będzie później mogła wykorzystać tylko tę część swojej pojemności.

Efekt pamięci dotyczył starych typów baterii niklowo-kadmowych (NiCd), które obecnie nie są już stosowane w smartfonach. Od 2009 roku w Unii Europejskiej zakazano używania tych akumulatorów w większości urządzeń. Współczesne smartfony korzystają z baterii litowo-jonowych (Li-Ion) i litowo-polimerowych (LiPo), które nie wykazują efektu pamięci. Ponadto całkowite rozładowywanie tych baterii może prowadzić do ich uszkodzenia.

Częste i krótkie ładowanie baterii

Istnieje błędne przekonanie, że częste i krótkie ładowanie ma negatywny wpływ na baterie niklowo-kadmowe, które są nieprawidłowo utożsamiane z bateriami litowo-polimerowymi. W rzeczywistości, dla współczesnych akumulatorów, częste ładowanie, nawet na krótki czas, jest korzystne. Na przykład, kilkanaście minut ładowania telefonu z poziomu 40 proc. do 60 proc. może znacząco wydłużyć żywotność baterii.

Eksperci z branży mobile zalecają podłączanie smartfona do ładowania, gdy poziom naładowania spadnie do 20 proc. i odłączanie go przy osiągnięciu 80 proc.. W sytuacjach, kiedy dostęp do źródła zasilania jest ograniczony, jak podczas dłuższych podróży, przydatne okazują się być powerbanki. Te zewnętrzne akumulatory należy używać z tą samą ostrożnością co baterie smartfonów. Baterie litowo-jonowe najwięcej energii tracą, gdy są w pełni naładowane.

Ładować telefon do pełna?

Są dwa podstawowe i kluczowe błędy najczęściej popełniane przez użytkowników:

podłączanie telefonu do ładowania na całą noc

ładowanie do 100 proc.

Obie praktyki, mogą obciążać akumulator. Proces ładowania kończy się, gdy bateria osiąga pełne naładowanie, ale każdy krótki spadek napięcia powoduje jego automatyczne wznowienie. Można powiedzieć, że jest to stres dla baterii, który negatywnie wpływa na jej żywotność.

Poza tym, podczas ładowania temperatura urządzenia wzrasta, co nie tylko osłabia baterię, ale także może mieć wpływ na inne komponenty smartfona. Skutkiem długotrwałego pozostawiania telefonu na ładowarce mogą być różne awarie np. aparatu czy czujników.

