Numer IMEI to unikalny, 15-cyfrowy kod przypisany do każdego telefonu. Znajdziemy go na opakowaniu, w gwarancji lub po wpisaniu na klawiaturze sekwencji *#06#. Ten swoisty "cyfrowy odcisk palca" urządzenia pozwala na jego identyfikację i zablokowanie w przypadku kradzieży. Blokada IMEI uniemożliwia korzystanie z telefonu w sieci któregokolwiek z operatorów, czyniąc go bezużytecznym dla złodzieja.

Jak zgłosić kradzież i zablokować telefon?

Pierwszym krokiem po kradzieży powinno być zawiadomienie policji. Zabierz ze sobą dokumenty potwierdzające, że telefon jest twój. Wystarczy paragon, faktura lub inny dokument potwierdzający fakt zakupu. Po jego weryfikacji otrzymasz zaświadczenie o zgłoszeniu przestępstwa, które wraz z numerem IMEI i wypełnionym formularzem należy dostarczyć do operatora GSM. Blokada IMEI zostanie wprowadzona w ciągu jednego dnia roboczego i przekazana innym operatorom, którzy zablokują telefon w swoich sieciach w ciągu kolejnych dwóch dni.

Warto pamiętać, że blokada uniemożliwia korzystanie z telefonu po przełożeniu innej karty SIM. Złodziej nie będzie mógł więc używać urządzenia, nawet jeśli wymieni kartę. Dlatego tak ważne jest, by nie zwlekać ze zgłoszeniem i jak najszybciej zablokować skradziony sprzęt.

Zdalne zabezpieczenie danych w telefonie

Nowoczesne smartfony dają też możliwość zdalnego zlokalizowania, zablokowania, a nawet wyczyszczenia danych z utraconego urządzenia. Usługi takie jak "Znajdź moje urządzenie" w Androidzie czy "Znajdź mój iPhone" pozwalają namierzyć telefon na mapie, wyświetlić na nim komunikat, włączyć dzwonek, zablokować ekran lub wyczyścić pamięć.

By z nich skorzystać, wystarczy zalogować się na swoje konto Google lub iCloud z innego urządzenia.

Choć nie gwarantują one odzyskania telefonu, to pozwalają zabezpieczyć nasze dane przed dostępem osób nieupoważnionych. Warto z nich korzystać, pamiętając jednocześnie o podstawowych środkach ostrożności, takich jak blokada ekranu czy tworzenie kopii zapasowych.

Swój skradziony telefon zabezpieczysz… za darmo

Kradzież telefonu to nie tylko strata sprzętu, ale też ryzyko wykorzystania naszych danych. Dlatego tak ważna jest szybka reakcja i zgłoszenie przestępstwa. Blokada numeru IMEI skutecznie zniechęci złodzieja, uniemożliwiając mu korzystanie z telefonu. Operatorzy nie pobierają opłat za tę usługę, a cała procedura zajmuje zaledwie kilka minut.



Choć utrata telefonu to zawsze nieprzyjemne doświadczenie, to dzięki odpowiedniej wiedzy i szybkiemu działaniu możemy znacznie ograniczyć jej konsekwencje. Złodziej zostanie z bezużytecznym urządzeniem, a my ochronimy swoje dane i prywatność.

