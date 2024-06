Niemal 2 tys. interwencji odnotowała straż pożarna w całym kraju po burzach, jakie przeszły w piątek nad Polską. Mundurowi usuwali skutki m.in. silnego wiatru oraz ulewnych opadów deszczu. Wśród województw, gdzie nawałnice wyrządziły największe szkody, jest kujawsko-pomorskie.

Tam właśnie woda podmyła tory na linii kolejowej nr 207, łączącej Toruń z Malborkiem. Problematyczny jest około 40-metrowy odcinek szlaku. Pociągi nie mogą jeździć na odcinku Grudziądz Mniszek - Kornatowo. Istotnie wpływa to na rozkład jazdy regionalnych składów spółki Arriva RP, wykonującej przewozy na zlecenie władz województwa.

Grudziądz-Toruń. Woda podmyła tory. Pociągi spóźnione nawet o godzinę

Jak szacuje zarządca infrastruktury PKP PLK, przerwa w ruchu na wspomnianej trasie potrwa około dwa miesiące, czyli przez całe wakacje. Uszkodzenia są spore - kolejarze muszą odbudować tam zarówno tory, jak i nasyp. Przewoźnik wprowadził zastępczą komunikację autobusową, lecz podróżni i tak mierzą się z nie lada kłopotami.

Z danych na Portalu Pasażera wynika, że w sobotę niemal wszystkie pociągi relacji Grudziądz - Toruń Główny opóźnione były o 20-30 minut, a nawet o godzinę. Przykładowo skład Arrivy, mający ruszyć z pierwszej stacji o godz. 7:25, odjechał dopiero o 7:58.

Później podróżni musieli przesiąść się do autobusu, a po kilku przystankach znów zmienić środek transportu na kolej. Do Torunia dojechali o 9:33, czyli z 61-minutowym opóźnieniem.

To nie pierwsze w ostatnim czasie podmycie torów na modernizowanej od wielu lat linii nr 207. Do takiej sytuacji doszło już w okolicach Kwidzyna i to niedługo po tym, jak położono tam całkiem nowe torowisko.