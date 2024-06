Nagła decyzja PKP przed wakacjami. Wracają miejsca stojące

Osoby, które w ostatnim czasie podróżowały pociągami Intercity, doskonale wiedzą, że dotychczas obowiązywała w nich całkowita rezerwacja miejsc. W praktyce przekładało się to często na brak możliwości zakupu biletu na określony kurs. Zdarzało się jednak, że na długich odcinkach składy pociągów posiadały wiele wolnych - i w związku z tym niewykorzystanych miejsc.

W jakich składach PKP Intercity będzie można podróżować na stojąco?

W odpowiedzi na rosnącą popularność przejazdów kolejowych - chociażby w perspektywie zbliżających się wakacji, spółka PKP Intercity postanowiła wprowadzić zmiany. Od 9 czerwca w elektrycznych zespołach trakcyjnych Flirt (ED 160) oraz Edyt (ED 74) będzie możliwość zakupu zarówno biletu jednorazowego z bezpłatną rezerwacją miejsca, jak i biletu bez wskazanego miejsca siedzącego. Reguła ta będzie obowiązywać również w spalinowych zespołach trakcyjnych SN84, wypożyczanych przez PKP Intercity od spółki SKPL.

ZOBACZ: Kolej na wakacje. PKP zapowiada więcej połączeń i szybszy czas przejazdu

Co to oznacza dla podróżujących, którzy nie posiadają biletu z miejscówką? Możliwość zajęcia wolnego fotela w sytuacji, jeśli znajdzie się on na danym odcinku – oczywiście do chwili, kiedy zgłosi się pasażer posiadający rezerwację na wskazane miejsce. W takiej sytuacji konieczne będzie podróżowanie na stojąco. Bezpłatna rezerwacja miejsc zniknie natomiast z biletów okresowych, w tym odcinkowych kupowanych w ramach ofert Multiprzejazd albo Multiprzejazd Max. Koszt miejscówki w takim przypadku wyniesie 3 zł przy przejazdach pociągami Intercity, Euro Intercity oraz TLK.

W których pociągach PKP Intercity nadal będzie obowiązywać rezerwacja miejsc?

Dodajmy, że bilety z rezerwacją miejsc nadal będą obowiązywać dla składów Dart Pesy (ED 161). Dlaczego? Przedstawiciele spółki tłumaczą, że pociągi tego typu nie są przystosowane do wożenia pasażerów na stojąco. Ze względu na komfort podróżowania, biletu z miejscem stojącym nie będzie można też kupić na Pendolino.

Zmiany, które ułatwią podróżowanie

Powodem, dla którego PKP Intercity wprowadza zmiany, były wspomniane wcześniej bezpłatne rezerwacje miejsc na bilety okresowe. W rzeczywistości często zdarzało się, że miejscówki – głównie na trasie Warszawa-Łódź pozostawały niewykorzystane. Wolne miejsca były jednak zablokowane w systemie, co uniemożliwiało sprzedaż biletów i skorzystanie przez podróżnych z usług przewozowych zarówno na krótszych, jak i na dłuższych dystansach. Ponieważ zadaniem spółki jest głównie realizacja połączeń dalekobieżnych, wprowadzone zmiany wydają się koniecznością.

Mają przy tym zarówno dobre, jak i złe strony. Do tych pierwszych należy zaliczyć możliwość zabrania na pokład pociągu większej ilości pasażerów. Podróżni nie pozostaną też bez możliwości skorzystania z połączeń realizowanych wszystkimi składami poza Dartami. To szczególnie istotne, teraz kiedy zbliżają się wakacje i ruch kolejowy ulega nasileniu. Minusem rozwiązania może okazać się natomiast obniżenie komfortu podróżowania – szczególnie w dość ciasnych składach typu Flirt.

Czy zmiany w systemie rezerwacji miejsc przełożą się na korzyść pasażerów PKP Intercity? O tym z pewnością będzie można przekonać się już za chwilę. Na dany moment wydaje się jednak, że są one słusznym posunięciem ze strony spółki.

red / Polsatnews.pl