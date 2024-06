Do godziny 17.00 w czwartek funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej odebrali 476 zgłoszeń związanych z gwałtowną pogodą. - Chodzi o zdarzenia związane z usuwaniem skutków silnego wiatru oraz podtopień budynków i ulic - przekazał rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Karol Kierzkowski.

Najwięcej zdarzeń, bo aż 176, odnotowano w woj. łódzkim. Na podium znalazło się też woj. małopolskie (76) i śląskie (72), z czwarte miejsce zajęło woj. wielkopolskie (58). W samym Kaliszu odnotowano w przeciągu półtorej godziny (między 15:30 a 17:00) 38 zdarzeń związanych z groźną pogodą. Gwałtownej burzy towarzyszył porywisty wiatr, silny deszcz i grad.

Burze w całym kraju. Strażacy walczą ze skutkami

Jak przekazał oficer prasowy kaliskiej straży pożarnej mł. asp. Jakub Pietrzak, przeprowadzone przez strażaków interwencje związane były przede wszystkim z wypompowywaniem wody z ulic, posesji i parkingów oraz usuwanie połamanych konarów drzew. Strażacy apelują, aby zachować ostrożność i nie wychodzić z domów.

Na ulicy Zgodnej w Kaliszu woda podmyła ulicę, przez co ziemia zapadła się pod zaparkowanym samolotem. Ulica została wyłączona jest z użytkowania. Pogoda wywołała potężne szkody w Truskolasach w woj. śląskim, gdzie wyrwane z korzeniami drzewa zablokowały drogę.

W Częstochowie z kolei wystąpiły podtopienia, a przez Łódź przeszła niszcząca drzewa nawałnica z wiatrem do 95 km/h. Sieć Obserwatorów Burz nazwała to "zjawiskiem downburst", czyli takim zjawiskiem pogodowym, w którym silny prąd zstępujący w chmurze burzowej dociera do powierzchni ziemi i rozchodzi się w różnych kierunkach. W samym woj. łódzkim do godziny 18:30 strażacy przyjęli 400 zgłoszeń, z których połowa przypadła na stolicę województwa.

#IMGWlive | 16:40 27.06

💨W Łodzi silny wiatr łamał konary i gałęzie.

Burze powoli przemieszczając się na północny

zachód. Lokalnie wystąpi grad. Wiatr w porywach osiąga prędkość około 95 km/h.

📷M.W. pic.twitter.com/Ml0ZElOCrN — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) June 27, 2024

Sieć Obserwatorów Burz udostępniła w mediach społecznościowych zdjęcia i nagrania niecodziennych zjawisk pogodowych: w Turku w Wielkopolsce pojawiła się wielowarstwowa chmura szelfowa, a w gminie Golina widoczny był lejek kondensacyjny.

Niebezpieczna pogoda. Ostrzeżenia IMGW

W czwartek Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia burzowe drugiego stopnia dla województw:

małopolskiego,

łódzkiego,

śląskiego,

kieleckiego,

podkarpackiego

Dla większości kraju wydano również ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałami. Jak przekazali synoptycy, "tak wysokie wartości TMAX notowane są na tych stacjach przeciętnie raz na 20 lat".

Z kolei ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym deszczem z burzami wydano dla województwa:

zachodniopomorskiego,

lubuskiego,

wielkopolskiego,

dolnośląskiego,

opolskiego,

mazowieckiego,

południowych części kujawsko-pomorskiego

śląskiego

większości świętokrzyskiego

podkarpackiego

Mieszkańcy województw: dolnośląskiego, łódzkiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego i opolskiego otrzymali od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa SMS o treści: "Uwaga! Dziś i w nocy (27/28.06) możliwe burze z intensywnymi opadami deszczu. Prawdopodobne lokalne podtopienia. W czasie burzy znajdź bezpieczne schronienie".