"Pomówiony" generał ripostuje. Mariusz Błaszczak może stracić immunitet

Do sejmowej komisji regulaminowej, spraw poselskich i immunitetowych 18 czerwca wpłynął wniosek o uchylenie immunitetu Mariuszowi Błaszczakowi - potwierdziła Interia. Za pośrednictwem adwokata złożył wniosek były Dowódca Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, generał Tomasz Piotrowski.

Mariusz Błaszczak może stracić immunitet. Pojawiły się mocne zarzuty

Pełnomocnik gen. Tomasza Piotrowskiego przekonuje, że jego klient został pomówiony o "postępowanie, które naraziło go na utratę zaufania potrzebnego do zajmowanego stanowiska Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych", co miało poniżyć go w oczach opinii publicznej.

Wnioskodawca powołuje się na art. 212 Kodeksu karnego dotyczący "publicznego znieważenia".

Na ten moment nie wiadomo, kiedy komisja zajmie się rozpatrzeniem złożonego wniosku.

Pokłosie afery z rosyjską rakietą w tle

Chodzi o aferę, która wybuchła po tym, jak w kwietniu ubiegłego roku na terenie lasu znajdującego się ok. 15 km od Bydgoszczy zlokalizowano rosyjską rakietę. Pocisk został odnaleziony przez przypadkową osobę, a w polską przestrzeń powietrzną wlecieć miał w grudniu 2022 r.

Po tym, jak informacja przedostała się do mediów, Mariusz Błaszczak publicznie zarzucił gen. Tomaszowi Piotrowskiemu niedopełnienie obowiązków i niepoinformowanie go o sytuacji na czas.

- Chciałem zwrócić się z apelem o rozsądek, o to, abyśmy w nadchodzących dniach bardzo ważyli emocje - odpowiadał ówczesnemu ministrowi gen. Piotrowski.

O sprawie wniosku o uchylenie immunitetu jako pierwsza poinformowała WP.