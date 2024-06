Natan Pietkiewicz jest absolwentem Szkoły Podstawowej nr 1 w Olszynie. Przez ostatnie dziewięć lat nie opuścił ani jednego dnia w szkole. To 1600 dni nauki.

W rozmowie z Telewizją Lubań nastolatek powiedział, że nie choruje i również tego nie udaje. Zdarzały mu się wcześniej małe infekcje, ale wszystkie w weekendy. - Czasami chorowałem, na weekendy tylko - wyznał Natan.

Rekordowa frekwencja w szkole

Rodzice także starali się wspomóc syna, aby ten zawsze miał możliwość pójścia do szkoły.

- Była taka sytuacja, że mieliśmy wesele w Niemczech i faktycznie w niedzielę wróciliśmy z tego wesela, bo wiedzieliśmy, że jest początek roku szkolnego. Natan jest dodatkowo sztandarowym w szkole i wtedy faktycznie wróciliśmy z tego wesela wcześniej, gdzie cała rodzina została - powiedziała mama Natana.

Nastolatek otrzymał nagrodę za swoje osiągnięcia. Burmistrz Olszyny pogratulował mu i wręczył bon na 500 zł.

Natan pobił poprzedni rekord należący do dwóch uczennic ze Szkoły Podstawowej im. Prymasa Tysiąclecia ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Babicach. Kinga i Marlena przez osiem lat nie opuściły ani jednego dnia w szkole podstawowej i w 2019 roku zostały za to wyróżnione przez szkołę i Kuratorium Oświaty.

Dziewczynki otrzymały książki, dyplomy, vouchery na loty samolotem w firmie Air Res Aviation i voucher do parku wodnego.

Natan był w stanie pobić poprzedni rekord, ponieważ do podstawówki chodził o jeden rok dłużej. Rodzice posłali go do szkoły, gdy miał sześć lat, ale rok później nadeszła reforma, która cofnęła obowiązek szkolny dla sześciolatków.