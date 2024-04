Minister zdrowia Izabela Leszczyna ogłosiła, że od września w szkołach będą przeprowadzane przeglądy uzębienia dzieci. Dodatkowo rodzice zostaną poinformowani o stanie zdrowia zębów ich dzieci oraz o dostępnych miejscach, gdzie mogą zgłosić się do dentysty.

Czego dotyczą rządowe plany dotyczące zdrowia uczniów?

W trakcie publicznej dyskusji na temat programu zapytano, czy do końca kadencji obecnego Sejmu we wszystkich szkołach podstawowych zostaną utworzone gabinety stomatologiczne. Izabela Leszczyna odpowiedziała, że rząd chce zapewnić opiekę stomatologiczną dla dzieci, ale nie planuje się przywracania gabinetów dentystycznych w szkołach, ponieważ obecnie nie jest to realne.

Zamiast tego, minister zapowiedziała poprawę dostępności i jakości usług dentystycznych dla dzieci, w tym możliwość korzystania z bonów profilaktyczno-leczniczych w wyznaczonych punktach. Opieka stomatologiczna będzie obejmować regularne przeglądy, edukację na temat higieny jamy ustnej, a także interwencje zapobiegające pogorszeniu stanu zdrowia zębów i dziąseł.

Dlaczego planowane jest przywrócenie opieki stomatologicznej w szkołach?

Wprowadzenie z powrotem opieki stomatologicznej w szkołach jest odpowiedzią na rosnące problemy młodzieży związane z zębami. Statystyki wskazują, że próchnica jest jednym z najczęstszych problemów zdrowotnych wśród dzieci w Polsce. Według informacji Narodowego Funduszu Zdrowia blisko 90% 12-letnich dzieci w Polsce boryka się z próchnicą.

Pomysłodawcy programu oczekują, że dzięki regularnej opiece stomatologicznej zwiększy się świadomość zdrowotna wśród dzieci i młodzieży, a także poprawi się ich ogólny stan uzębienia. Przywrócenie opieki stomatologicznej ma również zmniejszyć nierówności w dostępie do usług zdrowotnych.

Regularne przeglądy dentystyczne w szkołach umożliwią wczesne rozpoznawanie problemów zdrowotnych związanych z jamą ustną, takich jak próchnica, choroby dziąseł czy nieprawidłowy zgryz. Wczesne wykrycie i leczenie tych problemów pozwoli zapobiec poważniejszym komplikacjom w przyszłości.

