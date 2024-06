Nowa lista lektur. "Awantura jest murowana"

- Idealna szkoła to taka, w której sfera sacrum jest oddzielona od sfery profanum. Mam świadomość, że na koniec mojej kadencji jedna lekcja religii jest tym, co uda nam się zrobić - stwierdziła Barbara Nowacka w programie "Graffiti" Polsat News.

- Eksperci mają świadomość ciężaru i mieliśmy rozmowy po tym, jak pokazali swoje propozycje, ta rozmowa trwała i na koniec, to co państwo zobaczycie pod koniec tygodnia to wersja, która jest dobra, słuszna i chętnie się pod nią podpiszę - zadeklarowała Barbara Nowacka, zapytana o nową listę lektur szkolnych, która zaprezentowana zostanie pod koniec tygodnia.

Minister edukacji przyznała, że jest przekonana, że "awantura jest murowana", i że nie wszyscy zgodzą się ze zmianami, które zamierza wprowadzić. - Co ciekawe, nawet ludzie, którzy umiarkowanie czytają, kiedy widzą listę lektur, okazuje się, że właśnie zniknęli ich ulubieni autorzy albo dodano ich wrogów - stwierdziła.

Barbara Nowacka: Lista lektur będzie trochę inna

Jak przekonywała Nowacka, to nie ona odpowiada bezpośrednio za listę lektur. Zadanie powierzone zostało specjalistom. Nadmieniła jednak, że zasugerowała im, by w programie znalazło się więcej literatury współczesnej.

W rozmowie z Marcinem Fijołkiem Barbara Nowacka zdradziła, że część lektur zostanie ograniczona do fragmentów. - Ta lista lektur będzie trochę inna - stwierdziła.

Artykuł jest aktualizowany.

