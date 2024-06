"Jedna z najtrudniejszych decyzji". Kamil Grosicki rozstaje się z reprezentacją

Po poniedziałkowym treningu reprezentacji Polski przed meczem z Francją doszło do niespodziewanego pożegnania Kamila Grosickiego z reprezentacja Polski. Zawodnik Pogoni Szczecin postanowił wyjść do dziennikarzy i ogłosić koniec swojej reprezentacyjnej kariery.

Piłkarz wydał także oficjalny komunikat w tej sprawie. Wcześniej podziękował za wspólną grę swoim kolegom z szatni oraz selekcjonerowi Michałowi Probierzowi.

Euro 2024. Kamil Grosicki ogłosił zakończenie kariery w reprezentacji

"Nadszedł dzień dzisiejszy... To dla mnie jedna z najtrudniejszych decyzji w życiu, gdyż Reprezentacja Polski zawsze była dla mnie najważniejszą Drużyną na całym świecie" - napisał Grosicki w mediach społecznościowych.

"Gra z orzełkiem na piersi, reprezentowanie swojego kraju to największy zaszczyt i honor. Przez szesnaście lat występy w kadrze narodowej były dla mnie czymś absolutnie najważniejszym. Każda chwila spędzona na zgrupowaniach stanowiła wyjątkowy moment. Czułem dumę, że mogę być częścią tego Zespołu i cieszyć się zaufaniem kolejnych selekcjonerów Reprezentacji Polski" - dodał.

"Dziś podczas treningu poinformowałem selekcjonera Michała Probierza i całą Drużynę, że po turnieju finałowym EURO 2024 zakończę swoją reprezentacyjną karierę. To było dla mnie piękne szesnaście lat, okraszone 94 meczami i 17 golami. Miałem okazję wziąć udział w pięciu wielkich, międzynarodowych turniejach, dołączając też do Klubu Wybitnego Reprezentanta. Jestem z tego niezmiernie dumny!" - dodał.

"Z Reprezentacją Polski przeżyłem wiele pięknych chwil. Dziś pragnę podziękować wszystkim za wsparcie, którego przez kilkanaście lat doświadczałem. Dziękuję, że byliście ze mną! Zawsze robiłem wszystko, by dawać polskim kibicom radość. Jesteście dwunastym zawodnikiem naszej Reprezentacji!" - napisał nasz skrzydłowy.

Reprezentacja Polski. Kamil Grosicki ogłosił koniec kariery w kadrze

Kamil Grosicki zabrał także głos w trakcie poniedziałkowej konferencji prasowej. - Dziś po treningu przekazałem selekcjonerowi z dumą i honorem, że to zgrupowanie będzie moim ostatnim. Zawsze z tą dumą przyjeżdżałem na reprezentację, ale nadszedł ten dzień - stwierdził.

I jak dodał, jego "marzeniem jest zagrać pożegnalny mecz w Polsce". - Będę rozmawiał o tym z selekcjonerem i prezesem. Mam nadzieję, że dane mi będzie takie spotkanie. Chciałbym podziękować kibicom za kilkanaście lat tego wsparcia. Chcę podziękować kolegom z drużyny z kapitanem Robertem Lewandowskim na czele, a także trenerom, Adamowi Nawałce, Michałowi Probierzowi, Jerzemu Brzęczkowi, Czesławowi Michniewiczowi... Mógłbym jeszcze kilku wymienić. Każdemu z nich dziękuję. Dziękuję prezesowi Zbigniewowi Bońkowi za możliwość bycia w jednym teamie. Wam, dziennikarzom, za wszystkie lata, komentarze - te miłe i te krytyczne - podkreślił.

Zawodnik przyznał, że jego decyzja zaskoczyła kolegów z szatni reprezentacji Polski. - Część zawodników była zaskoczona. Przed samym treningiem poinformowałem selekcjonera. Chciałem najpierw z nim pogadać. W mniejszym gronie mówiłem, że to będzie moje ostatnie zgrupowanie. To idealny moment, na wielkim turnieju. Choć miało być inaczej, celem był awans i inaczej by to wyglądało - powiedział.

Grosicki przyznał, że o rozstaniu z kadrą myślał już w trakcie sezonu. - Moim celem był wyjazd na turniej. Ostateczną decyzję podjąłem przed pierwszym meczem z Holandią. Postanowiłem, że to będzie dobry moment i koniec tej pięknej przygody. Informowałem o tym swoją żonę. Ona nie wierzyła, że to zrobię. Ale rano poinformowałem ją, że to czas. Moja rodzina dowie się dziś po tej konferencji - powiedział.

"Nadszedł dzień dzisiejszy..."

Kamil Grosicki ogłosił zakończenie kariery reprezentacyjnej. 🇵🇱

— Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) June 24, 2024

Kamil Grosicki w reprezentacji Polski

Jeszcze jutro Kamil Grosicki będzie miał okazję zagrać w drużynie narodowej przeciwko Francji. To byłby ostatni, 95. występ w reprezentacji.

36-latek zadebiutował w reprezentacji Polski w 2008 r. w meczu z Finlandią. Od tego czasu rozegrał 94 mecze w biało-czerwonych barwach, strzelając w nich 17 goli. Po raz ostatni, jak dotąd, wystąpił w przegranym 1-3 spotkaniu z Austrią na Euro 2024.

