Ktoś się pomylił i podczas produkcji demonstracyjnej serii albumu Beatlesów źle zapisał nazwisko gwiazdy zespołu Paula McCartneya. To niejedyny powód, dlaczego płyta The Beatles wystawiona na aukcję w Anglii może zostać sprzedana nawet za niemal 10 tysięcy funtów. Otóż takich egzemplarzy na świecie jest co najwyżej 250.