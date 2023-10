"Ostatnia" piosenka The Beatles zostanie wydana przy pomocy technologii AI. Dzięki specjalnemu oprogramowaniu oddzielono wokal Johna Lennona z taśmy demo, którą zostawił Paulowi McCartneyowi. Premiera "Now and Then" w przyszłym tygodniu.

"Now and Then" to długo oczekiwana "ostatnia" piosenka Beatlesów z udziałem wszystkich czterech członków zespołu.

Do jej dokończenia użyto technologii AI, która wcześniej została wykorzystana do ulepszenia dźwięku w serii dokumentalnej Petera Jacksona "Get Back" - pisze "Guardian".

NOW AND THEN. THE LAST BEATLES SONG. OUT 02.11.23.⁰

'#NowAndThen' is the last @thebeatles song – written and sung by @johnlennon, developed and worked on by Paul, @GeorgeHarrison @ringostarrmusic, and now finally finished by Paul and Ringo over four decades later.



Pre-order… pic.twitter.com/HVGyIPnlgd — Paul McCartney (@PaulMcCartney) October 26, 2023

"Now and Then" została napisana i zaśpiewana przez Johna Lennona pod koniec lat 70. w jego domu w Nowym Jorku. W 1994 roku wdowa po Lennonie, Yoko Ono, przekazała nagranie Paulowi McCartneyowi na kasecie, która zawierała również dema do piosenek "Free As a Bird" i "Real Love" - czytamy na stronie dziennika.

Dwa ostatnie utwory zostały ukończone przez McCartneya, Ringo Starra i George'a Harrisona i wydane jako single. Muzycy dograli swoje partie do "Now and Then", jednak nie byli w stanie oddzielić ścieżki wokalnej i pianina Lennona w odpowiedniej jakości. Piosenka została wówczas odłożona.

Paul McCartney: To był głos Johna, krystalicznie czysty

Po latach Peter Jackson wykorzystał oprogramowanie wspomagane sztuczną inteligencją przy tworzeniu "Get Back". To zainspirowało członków The Beatles do odizolowania wokalu Lennona z zapomnianego nagrania demo.

- To było tak, jakby John tam był - powiedział perkusista Ringo Starr. - To był głos Johna, krystalicznie czysty - przekazał Paul McCartney w oświadczeniu, cytowanym przez "The Guardian".

Piosenka zostanie najpierw zaprezentowana w filmie dokumentalnym, którego premiera odbędzie się 1 listopada. Premiera całej kompozycji zaplanowana jest na 2 listopada.