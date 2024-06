Festiwal Jazz Around odwołał występ izraelskiej formacji Avishai Cohen Trio w Warszawie. Decyzję podjęto po nagłośnieniu informacji, że muzycy wystąpili niedawno na festiwalu w Moskwie.

Koncert Avishai Cohen Trio planowany był na 28 czerwca. To właśnie wtedy w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie odbywa się Jazz Around Festival.

"Przychodzimy do was z informacją, że planowany na 28 czerwca koncert Avishai Cohen Trio nie odbędzie się na Jazz Around Festival" - czytamy w komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych.

Dalej wyjaśniono przyczyny odwołania występu.



"W obliczu ostatnich wydarzeń związanych z udziałem Avishai Cohen Trio na wspieranym przez rząd rosyjski Moscow Jazz Festival, z szacunku do wolności i demokracji, nas i pozostałych artystów, których zaprosiliśmy na Jazz Around oraz względów bezpieczeństwa – podjęliśmy decyzję o odwołaniu koncertu Avishai Cohen Trio" - podano.

Rosja. Muzycy zagrali w pobliżu Kremla

Moscow Jazz Festival odbywał się w dniach 10-16 czerwca. Izraelski kontrabasista, kompozytor i aranżer jazzowy Avishai Cohen ze swoim trio oraz inni zagraniczni muzycy zagrali w Ogrodzie Ermitażu w pobliżu Kremla.

Jak wskazał w poście w mediach społecznościowych polski muzyk Tomasz Sikora, organizatorem Moscow Jazz Festival jest "rosyjski muzyk jazzowy, wielki przyjaciel i admirator putina Igor Butman", zaś głównym sponsorem tej imprezy był Gazprombank.



"Pragniemy wyrazić naszą głęboką solidarność z narodem Ukraińskim, wspieramy go również jako organizator m.in. koncertów charytatywnych na rzecz Ukrainy" - czytamy w komunikacie festiwalu Jazz Around.

Avishai Cohen ma wystąpić we wrześniu na innej polskiej imprezie, Ethno Jazz Festivalu. Organizatorzy nie odnieśli się jeszcze do informacji o odwołaniu jego występu w Warszawie.