Do 15 czerwca Rada Ministrów przedstawi Radzie Dialogu Społecznego propozycję minimalnego wynagrodzenia w przyszłym roku. Następnie po konsultacjach przedstawiciele pracowników i pracodawców w RDS przekażą swoje opinie na temat rządowej propozycji. Rząd nie musi się jednak do tego stosować.

Pensja minimalna w 2025 roku. Rząd przedstawił propozycję

Rząd zaproponował, aby od 1 stycznia 2025 roku minimalne wynagrodzenie wyniosło 4626 zł. To oznacza wzrost o 326 zł w stosunku do kwoty 4300 zł obowiązującej od 1 lipca 2024 roku.

Wzrośnie także stawka godzinowa. Obecnie minimalna wynosi 28,10 zł, natomiast od 1 stycznia 2025 roku będzie 30,20.



Szacuje się, że liczba osób objętych podwyżką płacy minimalnej wyniesie ponad 3,1 mln osób.

Przypomnijmy, że od 1 stycznia 2024 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wzrosło do 4242 zł. W lipcu te świadczenia zrosną do 4300 zł. Z kolei minimalna stawka godzinowa wzrosła od 1 stycznia 2024 r. do 27,70 zł za godzinę, a od 1 lipca wyniesie 28,10 zł za godzinę.

Propozycja projektu średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń

Rada Ministrów obradowała także nad projektem propozycji średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2025.

"Rząd proponuje średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 2025 roku w wysokości 104,1 proc. w ujęciu nominalnym. Oznacza to, że wynagrodzenia oraz kwoty bazowe w 2025 roku zostaną zwaloryzowane o 4,1 proc., czyli o prognozowaną średnioroczną dynamikę cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2025 rok" - poinformowała KPRM po posiedzeniu rządu.

Propozycja średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na kolejny rok również musi być przedstawiona Radzie Dialogu Społecznego. Termin jest ten sam - 15 czerwca.