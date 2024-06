Idą wielkie zmiany w L4. Pracownik dostanie więcej pieniędzy

Rząd zapowiada ważne zmiany w systemie zwolnień lekarskich – pierwsze mają wejść w życie jeszcze w tym roku. Jedną z nich jest podwyższenie zasiłku chorobowego z 80 do 100 proc. wynagrodzenia.

Planowane zmiany są jednak przedmiotem kontrowersji. Pracodawcy wyrażają obawy, że wyższe zasiłki mogą prowadzić do nadużyć i wzrostu liczby zwolnień lekarskich, a to z kolei wpłynie negatywnie na efektywność pracy.

Z drugiej strony, zwolennicy reformy argumentują, że podwyższenie zasiłku pozwoli pracownikom na lepszą rekonwalescencję. Zmniejszy też ryzyko rozprzestrzeniania się chorób w miejscu pracy​.

ZUS będzie wypłacać zasiłek od pierwszego dnia choroby

Kolejną znaczącą zmianą są terminy wypłat zasiłku chorobowego przez ZUS. Obecnie zasiłek chorobowy jest wypłacany od 34. dnia choroby dla pracowników poniżej 50. roku życia, a dla starszych od 15. dnia.

Nowe przepisy zakładają, że zasiłek będzie wypłacany już od pierwszego dnia choroby. Oznacza to, że pracodawcy nie będą musieli już ponosić kosztów wynagrodzenia za pierwsze dni choroby pracowników, co jest korzystne zwłaszcza dla małych firm.

Eksperci podkreślają jednak, że zmiany mogą prowadzić do opóźnień w wypłacie zasiłków przez ZUS. Niewykluczone są również wzmożone kontrole pracowników przebywających na L4 w celu zapobiegnięcia potencjalnym nadużyciom ze strony pracowników.

Wyższe zasiłki chorobowe – jak wpłyną na budżet?

Podwyższenie zasiłku chorobowego do 100 proc. wynagrodzenia oraz wypłata zasiłku od pierwszego dnia choroby będą miały znaczący wpływ na budżet państwa. Szacuje się, że koszty związane z tymi zmianami mogą wzrosnąć o kilka miliardów złotych rocznie.

Przykładowo, w 2022 roku na zasiłki chorobowe wydano 27 miliardów złotych. Dodatkowe środki związane z wdrożeniem nowych przepisów mogą wynieść nawet 5 miliardów złotych.​

Zdania dotyczące planowanych zmian są podzielone. Część opinii publicznej uważa, że fundusze lepiej przeznaczyć na rozwój służby zdrowia, co mogłoby przynieść długoterminowe korzyści w postaci lepszego stanu zdrowia społeczeństwa.

Z drugiej strony podnoszą się głosy, że wyższe zasiłki są niezbędne, aby pracownicy mogli skutecznie się leczyć i wracać do pracy w pełni sił. W dłuższej perspektywie miałoby to realnie przyczynić się do wzrostu produktywności i zmniejszenia liczby długoterminowych zwolnień lekarskich​.

Zmiany w zasadach przebywania na L4

Nowe przepisy dotyczą także reguł przebywania na zwolnieniu lekarskim. Pracownicy będą zobowiązani do zgłaszania ZUS i pracodawcy wszystkich miejsc, w których przebywają podczas L4.

Nieprzestrzeganie tych zasad może skutkować utratą prawa do zasiłku chorobowego. Zmiana ta ma na celu zapobieganie nadużyciom i potwierdzenie, że osoby przebywające na zwolnieniu faktycznie wykorzystują ten czas na leczenie​.

