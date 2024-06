Setki osób zmarło podczas pielgrzymki do Mekki z powodu upałów. W związku z tym władze Egiptu zadecydowały o zawieszeniu licencji kilkunastu biurom podróży, które ułatwiały podróż do Arabii Saudyjskiej. Firmy oskarżono m.in. o wystawianie pozwoleń na podróż na podstawie niewłaściwych wiz, niezapewnienie opieki medycznej i odpowiedniego zakwaterowania.

Po tym, jak setki pielgrzymów zginęło w piekielnym upale podczas corocznej pielgrzymki do Mekki - hadżdż - rząd egipski ogłosił, że zawiesił licencje 16 biur podróży, oferującym wyjazdy do Arabii Saudyjskiej. Decyzja zapadła w sobotę.

Śmierć pielgrzymów. Biura podróży zawieszone

Podczas tegorocznej pielgrzymce wierni doświadczyli upałów dochodzących do 52 stopni Celsjusza. Egipt stwierdził, że firmy nie zapewniły pielgrzymom niezbędnych usług, takich jak opieka medyczna, odpowiednie zakwaterowanie i naraziły ich na "wyczerpanie z powodu wysokich temperatur".

ZOBACZ: Ekstremalne upały w trakcie pielgrzymki. Nie żyje kilkaset osób



Agencja Reutera podała, że niektóre biura podróży mogły nie zarejestrować osób oficjalnie na pielgrzymkę. Firmy umożliwiły podróżnym przyjazd do Arabii Saudyjskiej na podstawie wiz osobistych, a nie specjalnych wiz hadżdż, które zapewniają dostęp do opieki medycznej, wstęp do Mekki i udział w świętych rytuałach. Z tego powodu rząd Arabii Saudyjskiej mógł nie wiedzieć o rzeczywistej liczbie pielgrzymów, co uniemożliwiło odpowiednie przygotowanie szpitali, stacji chłodzących itp.



W oświadczeniu władze egipskie dodały, że pielgrzymi, którzy zginęli, musieli przejść przez pustynię do Mekki, aby uniknąć aresztowania lub deportacji. Część biur miała także zablokować numery telefonów korzystających z ich usług pielgrzymów, aby "nie słyszeć ich wołania o pomoc".

Śmierć pielgrzymów w upale. Egipt bada sprawę

Oficjalna grupa zajmująca się tą sprawą, utworzona pod przywództwem premiera Egiptu Mustafy Madbuliego, potwierdziła, że zginęło 31 obywateli Egiptu, u których potwierdzono występowanie chorób przewlekłych.

ZOBACZ: Azja. Śmiertelne żniwo upałów. Tragedia podczas pielgrzymki do Mekki



Z całej pielgrzymki 10 państw ogłosiło, że łącznie z powodu upałów zmarło 1081 ich obywateli.

Co roku idą do Mekki. Co to jest hadżdż?

Hadżdż jest jednym z pięciu filarów islamu - pozostałe to wiara, modlitwa, jałmużna i post. Każdy wierzący, który posiada na to środki, powinien chociaż raz w życiu udać się na pielgrzymkę do Mekki. Hadżdż odbywa się co roku od 8. do 13. dnia ostatniego miesiąca kalendarza islamskiego. W tym roku przypadł w dniach 14-19 czerwca.



Z oficjalnych władz Arabii Saudyjskiej wynika, że na tegoroczną pielgrzymkę przybyło 1,8 mln osób, w tym 1,6 mln zza granicy.