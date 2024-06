Śmierć sześciu spośród 14 osób bezpośrednio powiązano z upałem. O tragedii poinformowało jordańskie MSZ. Zmarli to obywatele Jordanii.

Azja. Upały wykańczają pielgrzymów w drodze do Mekki

Hadżdż to pielgrzymka duchowa, która oczyszcza duszę z grzechów i zapewnia jej uczestnikom darowanie win. Jest to jeden z pięciu obowiązków w islamie, obok wyznania wiary, modlitwy, jałmużny i postu. Pielgrzymkę powinien odbyć - każdy wierny - co najmniej raz w życiu, jeśli ma na to niezbędne środki.

Pielgrzymka odbywa się od 14 do 19 czerwca. Tegoroczna aura pogodowa nie sprzyja wiernym. W czwartek saudyjskie ministerstwo zdrowia wydało ostrzeżenie dotyczące wysokiej temperatury. Resort zaapelował do pielgrzymów, aby dbali o częste nawadnianie organizmu oraz unikali przebywania na zewnątrz w godzinach największego upału.

Jordańskie ministerstwo spraw zagranicznych poinformowało, że w związku z bardzo wysokimi temperaturami zmarło kilkunastu pielgrzymów z tego kraju. Wśród 14 osób, co najmniej w sześciu przypadkach powodem był udar cieplny wywołany panującymi temperaturami.

Władze Jordanii podkreśliły, że współpracują z odpowiednimi organami w Dżuddzie, by możliwie szybko przetransportować ciała pielgrzymów.

Według informacji przekazanych przez szefa irańskiego Czerwonego Półksiężyca Pirhossein Koolivand zmarło również kilku obywateli Iranu. Na tę chwilę jest mowa o co najmniej pięciu zgonach.

W poniedziałek - zdaniem meteorologów - w Mekce temperatura może sięgnąć nawet 47 stopni Celsjusza.