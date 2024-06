Ekstremalne upały w trakcie pielgrzymki. Nie żyje kilkaset osób

Ponad 550 osób zmarło podczas pielgrzymki do Mekki w Arabii Saudyjskiej. Do tej tragedii doprowadziła ekstremalna temperatura, która przekroczyła ponad 50 stopni Celsjusza. Wśród ofiar znaleźli się obywatele Egiptu, Tunezji i Senegalu. W ciężkich warunkach pielgrzymom próbują pomóc obecni na miejscu wolontariusze.

Tragiczne wieści napłynęły z Arabii Saudyjskiej. Już ponad 550 osób zmarło podczas pielgrzymki zwanej hadżdż. Prawie wszystkie przypadki stały się ofiarami ogromnych upałów jakie panują w kraju. Temperatura powyżej 45 st. C. utrzymuje się od wielu dni, ale we wtorek wzrosła aż do 51,8 st. C.

Tragedia podczas pielgrzymki. Nie żyje ponad 550 osób

The Guardian, powołujący się na agencję AFP przekazał, że co najmniej 323 osoby spośród ofiar było Egipcjanami.



- Wszyscy zmarli z powodu upału, nie licząc jednej osoby, która została zmiażdżona przez tłum - podało dwóch arabskich dyplomatów koordynujących działania podczas pielgrzymki. Pozyskane przez nich dane pochodziły z kostnicy w dzielnicy Al-Muaisem w Mekce.



We wtorek Ministerstwo Spraw Zagranicznych Egiptu poinformowało, że Kair współpracuje z władzami Arabii Saudyjskiej w sprawie swoich obywateli.

ZOBACZ: Niebezpieczny upał w Jordanii. Wydano komunikat ws. śmierci obywateli



Wiadomo, że kolejne 60 zmarłych osób pochodziło z Jordanii, a 23 z Tunezji. Wśród ofiar byli też Senegalczycy. Dane znacznie przewyższają bilans z ubiegłego roku. W poprzednim roku podczas pielgrzymki do Mekki zmarło około 240 osób, w większości pochodzących z Indonezji.

Ekstremalne upały w Arabii Saudyjskiej. Zaapelowano do pielgrzymów

Władze Arabii Saudyjskiej zgłosiły w niedzielę, że leczyły ponad 2000 pielgrzymów cierpiących na udar cieplny. Od tamtej pory nie zaktualizowały swoich danych. Pewne jest jednak, że liczba ich wzrosła. Wiele pielgrzymów relacjonowało, że służby ratunkowe są przeciążone.



Ekstremalne warunki pogodowe wywołują wśród zebranych ataki paniki. Na miejscu działają wolontariusze, którzy rozdają pielgrzymom butelki wody i lody.

ZOBACZ: Azja. Śmiertelne żniwo upałów. Tragedia podczas pielgrzymki do Mekki



Saudyjscy urzędnicy doradzili z kolei, aby pielgrzymi korzystali z parasoli, pili dużo wody i unikali wystawiania się na słońce w najgorętszych porach dnia. Jednakże zastosowanie się do pewnych wytycznych bywa trudne, ponieważ wiele z rytuałów odbywa się przez wiele godzin na świeżym powietrzu.

Co roku udają się do Mekki. Czym jest hadżdż?

Hadżdż jest jednym z pięciu filarów islamu - pozostałe to wiara, modlitwa, jałmużna i post. Każdy wierzący, który posiada na to środki, powinien chociaż raz w życiu udać się na pielgrzymkę do Mekki. Hadżdż odbywa się co roku od 8. do 13. dnia ostatniego miesiąca kalendarza islamskiego. W tym roku przypada to w dniach 14-19 czerwca.



Z oficjalnych władz Arabii Saudyjskiej wynika, że na tegoroczną pielgrzymkę przybyło 1,8 mln osób, w tym 1,6 mln zza granicy.