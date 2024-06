Czy seniorzy mogą liczyć na beztroskie wakacje? Z powodu niewielkich emerytur rzadko kiedy myślą oni o wczasach. Istnieje jednak nadzieja w postaci dofinansowania wczasów z PFRON oraz z Unii Europejskiej.

Dofinansowanie PFRON do wczasów seniorów

Turnusy rehabilitacyjne są organizowane dla grup, które zmagają się z podobnymi chorobami i mają podobne potrzeby zdrowotne. Organizowane są dla tych seniorów, którzy wyjeżdżają na minimum dwa tygodnie do ośrodków przygotowanych pod kątem leczniczym i rehabilitacyjnym. Destynacje to spokojne i urokliwe miejsca, sprzyjające relaksowi i regeneracji. Na liście ośrodków dominują oczywiście uzdrowiska.

W trakcie wypoczynku przygotowywany jest specjalny program rehabilitacyjny, który uwzględnia kondycję i stan zdrowia uczestników turnusów. Seniorzy mogą liczyć również na specjalistyczną opiekę. Dzięki takim wczasom leczniczym uczestnicy mogą poznawać nowych ludzi, budować z nimi relacje, a także rozwijać swoje zainteresowania i pasje.

Komu przysługuje dodatek z PFRON?

Dofinansowanie z PFRON nie przysługuje każdemu emerytowi. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznaje je tylko osobom, które mają dokumenty potwierdzające jeden z trzech stopni niepełnosprawności. Ponadto dofinansowanie mogą otrzymać także osoby, które są częściowo lub całkowicie niezdolne do pracy. Taki dokument o niezdolności do pracy powinien być wydany przed ukończeniem 16. roku życia na podstawie odrębnych przepisów.

Istotne jest również to, że wnioskodawcy muszę spełniać określone kryterium dochodowe. Dochód za kwartał poprzedzający wyjazd nie może przekraczać 50 procent przeciętnego wynagrodzenia na osobę w gospodarstwie domowym lub 65 procent w przypadku osoby samotnej. Jeśli te kwoty zostaną przekroczone, to dofinansowanie jest pomniejszane proporcjonalnie do wysokości przekroczonego kryterium dochodowego.

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie z PFRON?

Seniorzy, którzy chcą otrzymać dodatek z PFRON powinni złożyć wniosek o dofinansowanie turnusu. Ponadto kompletna dokumentacja wymaga jeszcze skierowania przez lekarza pierwszego kontaktu na wczasy lecznicze, kopii z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności oraz oświadczenia o dochodach w rodzinie. Od stycznie 2022 roku wniosek można składać przez platformę SOW.

Dofinansowanie wczasów dla seniora z Unii Europejskiej

Seniorzy mogą również skorzystać z dofinansowania do wypoczynku z Unii Europejskiej. Pozwala ono na spędzenie aktywnie czasu nie tylko na terenie Polski, ale także poza jej granicami, m.in. w słonecznej Hiszpanii. O dopłatę do wczasów ze środków Unii Europejskiej mogą starać się wszystkie osoby, które ukończyły 55. rok życia. Co istotne, mogą one również zabrać ze sobą drugą osobę w roli opiekuna.

Pieniądze z dopłaty mogą zostać przeznaczone na przelot, transfer z lotniska, zakwaterowanie w hotelu oraz opiekę polskiego rezydenta. Warto najpierw sprawdzić, ile wyniesie koszt pobytu w wybranym kraju i jakie są oferty na wczasy dla seniorów z dopłatą z UE, aby następnie zgłosić wniosek o dofinansowanie.

Wczasy pod gruszą dla seniorów

Wczasy pod gruszą to forma wsparcia finansowego na urlop, przyznawana przez pracodawcę po ocenie sytuacji ekonomicznej pracownika. Wielkość tej pomocy zależy od dochodów pracownika oraz jego stanu życiowego i majątkowego. Środki na ten cel pochodzą z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i mogą być również udzielane emerytom oraz rencistom.

Zgodnie z Ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych z 4 marca 1994 roku, prawo do wypłaty takiego wsparcia mają przedsiębiorstwa zatrudniające minimum 50 pracowników. Aby ubiegać się o wczasy pod gruszą, należy zapoznać się z regulaminem funduszu, który może różnić się w zależności od miejsca pracy.

Niezbędne w tym przypadku jest złożenie oświadczenia o dochodach pracownika i jego rodziny, a czasem nawet kopii zeznania podatkowego PIT. Ostateczna decyzja o przyznaniu dofinansowania zależy od zasad określonych w regulaminie funduszu.

